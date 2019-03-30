2019-03-30T09:41:27+03:00
Происшествия

Виновника смертельного ДТП, сдавшегося властям Чечни, доставили из Грозного в Москву

Муслиму Джамбекову изберут меру пресечения
Виталий КЛИМОВ
Поделиться:
Комментарии: comments12
Виновник ДТП записал видеообращение из Чечни.Виновник ДТП записал видеообращение из Чечни.
Изменить размер текста:

Муслим Джамбеков, виновник ДТП на Можайском шоссе в Москве, в котором погибли женщина и ее маленькая дочь, доставлен из Грозного в Москву. Здесь его передали в руки представителей следственных органов. В ближайшее время Джамбекову предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Напомним, авария произошла в ночь на 25 марта на Можайском шоссе Москвы, где на большой скорости "Гелендваген" врезался в "Ниву", в которой ехала семья Роменковых: супруги и девочка-подросток. Выжил только отец семейства. Виновник аварии скрылся с места ДТП, но через пару дней явиться с повинной от него потребовал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, записавший видеообращение. Джамбеков явился на следующий же день.

— Я сочувствую, что вот так всё произошло, это не специально было, — заявил Муслим Джамбеков. — Я находился в шоковом состоянии, поэтому, не соображая что происходит, я покинул это место. Приношу соболезнование родным и близким пострадавших. Извиняюсь перед своим народом. Извиняюсь и перед Рамзаном Ахматовичем

Кадыров от имени всего чеченского народа выразил соболезнования семье Романа Роменкова и пообещал подарить Роменкову новый автомобиль "Нива".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Убивший семью в аварии с "Гелендвагеном" чеченец сдался полиции

После угроз Кадырова мужчина записал видеообращение с извинениями [подробности]

Водитель "Гелендвагена" протаранил «Ниву» и сбежал: погибли два человека

Как стало известно, среди погибших - девочка-подросток и ее 34-летняя мама. Глава семейства госпитализирован с тяжелыми травмами головы. От «Нивы» после удара внедорожника осталась груда искореженного метала (подробности).

Муслим Джамбеков покаялся перед убитыми им россиянами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Дагестане сменили главврачей сразу восьми больниц
Министр правительства Ставрополья подал в отставку
В Дагестане на избившую детдомовца воспитательницу завели уголовное дело
На Ставрополье спасли семью, застрявшую на трассе
На Ставрополье осудили мошенников, обещавших за 4,5 млн рублей прикрыть перед ФСБ
Полицейские Дагестана просят помощи в поимке убийцы
Члена банды Басаева будут судить за нападение на псковских десантников
Более 20 икон «Православной мастерской Захарченко» передадут в дар церквям Сирии
В Ставропольском крае расследуют загадочную гибель и исчезновение рыбаков
Жительница Ставрополья заявила на бывшего мужа, обвинив в воровстве внебрачного ребенка от другого мужчины
На Ставрополье пенсионерка лишилась 150 тыс рублей из-за лекарств
Ставропольчанка зарезала друга, склонявшего ее к близости
В Махачкале снесут многоэтажку, построенную на участке для школы
В Дагестане против сотрудников пенсионного фонда завели дело за фиктивные пенсии
В Дагестане из пищевода младенца вытащили "собачку"
В Пенсионном фонде Дагестана ведутся обыски
После скандала в Кисловодске Емельяненко пожаловался в суд
В Кабардино-Балкарии врач два года «лечила» мёртвых