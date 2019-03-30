Виновника смертельного ДТП, сдавшегося властям Чечни, доставили из Грозного в Москву

Муслим Джамбеков, виновник ДТП на Можайском шоссе в Москве, в котором погибли женщина и ее маленькая дочь, доставлен из Грозного в Москву. Здесь его передали в руки представителей следственных органов. В ближайшее время Джамбекову предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Напомним, авария произошла в ночь на 25 марта на Можайском шоссе Москвы, где на большой скорости "Гелендваген" врезался в "Ниву", в которой ехала семья Роменковых: супруги и девочка-подросток. Выжил только отец семейства. Виновник аварии скрылся с места ДТП, но через пару дней явиться с повинной от него потребовал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, записавший видеообращение. Джамбеков явился на следующий же день.

— Я сочувствую, что вот так всё произошло, это не специально было, — заявил Муслим Джамбеков. — Я находился в шоковом состоянии, поэтому, не соображая что происходит, я покинул это место. Приношу соболезнование родным и близким пострадавших. Извиняюсь перед своим народом. Извиняюсь и перед Рамзаном Ахматовичем

Кадыров от имени всего чеченского народа выразил соболезнования семье Романа Роменкова и пообещал подарить Роменкову новый автомобиль "Нива".

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