«Днём дети выживали среди сирийских террористов, ночью — защищались от скорпионов»

Дети попали в Сирию вместе с родителями, приехавшими воевать на стороне террористов и стали невинными жертвами. После смерти родных год двое семилетних близнецов и девочка 5 лет выживали в САР. Их спасли активисты всероссийской организации ветеранов «Боевое братство» и в понедельник 1 апреля дети, наконец, вернулись на Родину.

Их вытащили из лагеря беженцев «Аль-Холь» в провинции Эль-Хасаке. Дети с не по годам суровыми лицами и судьбами рассказали спасителям историю своей жизни в лагере. Ужас начался в 2014 году, когда родители решили оставить родной Владикавказ ради преступной цели — помочь международному терроризму.

— Люди, которые приехали из разных стран в Сирию, чтобы вести войну против ее народа, совершили преступление и против собственных детей, — цитирует сайт «Боевого братства» заместителя председателя организации и депутата Госдумы Дмитрия Саблина. — Они пережили больше, чем многие взрослые. Они ни в чем не виноваты. Родители обрекли их на такую участь.

Несколько лет дети жили с родителями в лагере «Исламского государства»*. Но ад начался, когда отец и мать погибли. Осиротевших детей террористы избивали за то, что они требовали еды. А потом вышвырнули из лагеря вместе с другими беженцами. По счастью, добрые люди помогли им добраться до лагеря «Аль-Холь».

Но и здесь жизнь детей была кошмарной. Жили так же впроголодь, нередко бывали биты. Сражаться нужно было даже с природой — старшему брату приходилось защищать сестёр от нападения скорпионов ночью.

Общественники начали поиски сирот после того, как родственники погибших родителей обратились к депутату Госдумы от Северной Осетии Зурабу Макиеву.

— Возвращение этих детей на родину стало возможным благодаря многим неравнодушным людям. Искренне благодарю каждого. Содействие оказал и мой коллега Саблин, и люди из Министерства обороны России, нам помогли и в аппарату уполномоченного по правам ребенка. Особую роль сыграло представительство Русской православной церкви в Дамаске. Здесь детям дали приют, пока мы оформляли документы.

Теперь сирот ждёт полный курс реабилитации. Первые нескольких дней они будут находиться под наблюдением педиатров в больнице имени Башляевой в Москве. После этого с детьми начнут работу психологи и педагоги. Главная цель — помочь освобождённым реабилитироваться к началу учебного года, чтобы в сентябре они смогли пойти в школу.

*ИГ, «Исламское государство» — запрещённая на территории Российской Федерации международная террористическая организация

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