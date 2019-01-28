В Ираке и Сирии умирают от голода больше тысячи российских детей

В понедельник детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила, что в феврале из Ирака в Россию собираются вернуть 39 детей. Несмотря на это, в зонах боевых действий остаётся больше тысячи несовершеннолетних россиян. Они умирают в тюрьмах, гибнут от голода под открытым небом.

О трагедии «КП - Северный Кавказ» рассказала член рабочей группы по возвращению на родину российских детей из зоны конфликта на Ближнем Востоке Хеда Саратова. По её сведениям, в худших условиях оказались россияне, бежавшие из расположения ИГИЛ* в Сирии.

— По нашим сведениям, больше всего наших людей в лагере Рукбан, в Сирии. Там, под открытым небом, без средств к существованию и еды живут 643 ребёнка и 338 женщин с российским гражданством. Они в крайнем состоянии. За последние несколько дней, максимум неделю, трое детей скончались от голода, — рассказала Хеда Саратова «Комсомольской правде».

Бедствующие беженцы — это жены и дети россиян (преимущественно уроженцев Северного Кавказа), уехавших воевать на стороне террористов.

— Да, это люди, которые совершили большую ошибку. Но у детей не было выбора, президент говорил о том, что на них нет никакой вины. Несмотря на это, за прошлый год мы смогли спасти всего 30 человек. Это ужасно мало, ведь в нашей помощи нуждаются сотни человек.

Похожая ситуация в Ираке. Здесь детей сажают в тюрьмы вместе с матерями, осуждёнными за поддержку ИГ*.

— По подтверждённой информации в Ираке сейчас 536 детей и 255 женщин. У нас есть их данные, есть контакты родственников и есть информация о том, где они находятся. О том, что им нужна помощь. Конечно, осуждённых женщин будет вызволить крайне сложно, но задача минимум наших дипломатов — спасти ни в чём неповинных детей. Мы надеемся на помощь и поддержку президента, чтобы работа в этом направлении серьёзно продвинулась, — сообщила Саратова.

Всего в зонах конфликта в Сирии и Ираке, по обновлённым данным, находится порядка двух тысяч российских женщин и детей. Их положение — критическое: они гибнут под бомбами, умирают от голода. Родные и близкие всеми силами пытаются помочь попавшим в беду. Но пока безуспешно.

*ИГИЛ, ИГ — террористическая организация, запрещённая на территории РФ

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