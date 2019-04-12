Прокуратура потребовала у жены ставропольского министра вернуть дом за 150 млн

Прокуратура Ставропольского края подала в суд на жену бывшего министра строительства и дорожного хозяйства Ставропольского края Игоря Васильева. Надзорное ведомство требует обратить в доход государства особняк, который специалисты оценили примерно в 150 млн рублей. Хоромы прокуроры считают незаконно нажитым имуществом. При официальной зарплате в 5,6 миллиона рублей в год и никчемном имуществе (чиновник официально владел лишь кладовкой и парковочным местом) Васильев не мог заработать на такую роскошь. Тем не менее она у него появилась именно в годы работы министром.

Пол и мраморная лестница, выполненные из дорогого камня, стоили семье несколько миллионов.

- Особняк Васильев построил и оформил на сестру своей жены — Альбину Таирову, которая являлась рядовым специалистом в одном из госучреждений с зарплатой не более 30 тысяч рублей в месяц, - сообщил источник "КП" в правоохранительных органах. - В ходе проверки выяснилось, что это оформление было фиктивным. Фактически дом строился на деньги супругов Васильевых, не отраженных в официальной декларации о доходах чиновника.

Спальня чиновника в стиле "дорого-богато".

Напомним, суд уже обязал Нелли Васильеву вернуть государству около 30 млн рублей, на которые были приобретены ценные бумаги и сберегательные сертификаты. Очевидно, изъятие имущества семьи экс-чиновника может продолжиться. По данным следствия, Васильев за время руководства строительным министерством нажил очень много: люксовые апартаменты в Сочи за 47 млн, оформленные на племянницу жены, квартиру в Москве за 21 млн рублей, записанную на жену, квартиру в Ставрополе за 5,6 млн. рублей, три квартиры в элитном жилом комплексе, оформленные на сестер жены, несколько люксовых иномарок общей стоимостью около 25 млн.

Кабинет чиновника впечатляет.

Ну и венцом обогащения стал дворец, в строительство которого было вложено, по оценкам экспертов, не менее 150 млн. На эти деньги купили хрустальные люстры, сделали мраморые лестницы с позолотой, заказали мебель ручной работы из ценных пород в кабинет чиновника. А еще фрески, антиквариат, сауна с бассейном - все это тоже потребовало немалых вложений. Кроме того, в доме нашли коллекцию швейцарских часов.

По версии следствия, Васильев «непосильно нажил» все это имущество, беря взятки с подрядчиков за право единолично выигрывать большие дорожные тендеры. Чтобы закупка проходила у единственного поставщика, министр заставлял глав город и районов временно вводить на их территории чрезвычайное положение, позволяющее чиновникам отменять конкурсную процедуру торгов и отдавать тендер тому, кому они считают нужным. Разумеется, по завышенной цене.

Не интерьер, а убранство королевского дворца.

На схеме «откатов», как считают следователи, было «распилено» не менее 70 миллионов рублей. Васильев находится под стражей по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

На стенах - мозаика и роспись "под классику".

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