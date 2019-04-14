В Дагестане начальника городской полиции задержали по подозрению в спонсировании террористов

По подозрению в финансировании терроризма в Каспийске задержали полковника полиции, врио начальника городского отдела МВД и брата задержанного ранее бывшего замначальника УВД Махачкалы Зиявудина Ашикова. Его подозревают в покушении на полицейского и соучастии в спонсировании терроризма через созданную банду. Брата Раипа Ашикова арестовали ранее также по подозрению в финансировании боевиков. Дело по статье "содействие террористической деятельности" завели 29 марта.

Как установили следователи, в декабре 2018 года Раип Ашиков дал 160 тысяч рублей начальнику отдела доставки пенсий в Тарумовском районе Дагестана Омару Абдурашидову, а тот на них купил оружие, еду и прочие запрошенные членами "эндирейской" бандгруппы вещи. В свою очередь, чиновник Пенсионного фонда Дагестана сказал во время допроса, что отдал 200 тысяч, включая переданные ему 160 тысяч рублей, боевику Марату Алинчиеву.

Отметим, что по подозрению в прикрытии преступников братьев Ашиковых сняли с должностей еще в 2013 году, но доказать это следователи не смогли даже после обысков. Позже Зиявудин Ашиков потребовал через суд восстановить его в должность замначальника полиции МВД Дагестана - суд иск удовлетворил. С недавнего времени он руководит городским отделом полиции в Каспийске.

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