2019-04-24T11:32:27+03:00
Происшествия

Бастрыкин рассказал, почему террористы боятся возвращаться на Кавказ

Боевики понимают, что на Родине их ждёт возмездие за совершённые преступления
Андрей ЗОБОВ
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Александр Бастрыкин сообщил, что боевики бояться возвращаться на Родину, боясь возмездияАлександр Бастрыкин сообщил, что боевики бояться возвращаться на Родину, боясь возмездияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин сообщил, что сторонники террористов, воевавшие на стороне ИГ* в Сирийской Арабской Республике, боятся возвращаться домой из-за уголовного преследования.

По словам председателя СК РФ, боевики понимают, что на родине их ждёт уголовное преследование и тюрьма. Поэтому, несмотря на поражения, которые терпят силы террористов в Сирии, они не торопятся возвращаться на Северный Кавказ.

— Терроризм — это проблема XXI века. У нас есть оперативные данные от сирийской разведки о боевиках с Северного Кавказа. Поэтому мы ожидаем прибытия тех боевиков, которые покидают Сирию. Куда они возвращаются? На Кавказ, конечно же. Мы встречаем их во всеоружии: например по Дагестану мы уже возбудили около 30 уголовных дел. Пока поток прекратился. Они поняли, что мы их будем привлекать к ответственности, — рассказал Бастрыкин на международной научно-практической конференции во Всероссийском государственном университете юстиции.

Несмотря на это, угроза терроризма до сих пор актуальна на Северном Кавказе. Активная вербовка неофитов идёт через интернет, в социальных сетях. Причём эмиссары-вербовщики в последнее время распространяют новую идеологию среди молодёжи. Речь идёт о «персональном джихаде» — юношам внушают необходимость совершать теракты в одиночку, жертвуя своими жизнями.

Несмотря на это, как сообщал глава Совета безопасности РФ Николай Патрушев, силовики достигли серьёзных успехов в борьбе с террористами. За 2018 год было уничтожено 37 террористических ячеек и 64 боевика, к уголовной ответственности привлекли 285 участников бандподполья.

На той же конференции глава СК сделал ещё одно громкое заявление. Бастрыкин раскрыл причины расстрела студентов политехнического колледжа в Керчи. По его словам, Владислава Рослякова толкнула на преступления невозможность приобрести одежду известных брендов.

*ИГ — международная террористическая организация, запрещённая на территории Российской Федерации

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ИСТОЧНИК KP.RU

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