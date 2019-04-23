2019-04-23T18:18:08+03:00
Происшествия

В Чечне и Дагестане ФСБ предотвратила серию терактов

Одного из игиловцев взяли живым [фото]
Евгения СОКОРЕВА
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Участники запрещенной в России террористической группировки планировали убийство полицейскихУчастники запрещенной в России террористической группировки планировали убийство полицейскихФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В двух республиках Северного Кавказа силовики ФСБ выявили законспирированную ячейку запрещенной в России террористической группировки "ИГИЛ". Как сообщают в Центре общественных связей ФСБ, в банду входили пять боевиков, которые находились в Махачкале и Грозном.

Известно, что игиловцы готовили серию терактов с целью уничтожения полицейских в Грозном и Каспийске.

Уточняется, что взрывное устройство преступники хотели изготовить по инструкции из интернета.

Одного из членов "ИГИЛ" взяли живым:

Один из боевиков

Один из боевиков

Напомним, в ноябре 2018 года смертница подорвала себя у 21 КПП в Чечне. Никто тогда не пострадал, потому что бомбу та активировала раньше, чем успела приблизится к посту. А в начале апреля уже 2019 года двое боевиков ИГИЛ* открыли огонь по инспекторам в Кабардино-Балкарии, за что были уничтожены во время спецоперации.

ИГИЛ - запрещенная в России террористическая группировка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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