«Дикая дивизия»: Кадыров повёл в поход 1300 всадников-чеченцев

Рамзан Кадыров позвал жителей Кавказа по коням. Больше 1300 человек откликнулись на призыв чеченского лидера, вскочили на лошадей и отправились в поход. Грандиозное мероприятие организовано, чтобы отдать память всадникам легендарной «Дикой дивизии».

— В Чеченской Республике стартует грандиозное мероприятие, которое станет настоящим событием в сфере туризма и конного спорта, — рассказал Рамзан Кадыров своим подписчикам «ВКонтакте». — Яркий и увлекательный праздник ждёт любителей верховой езды. Здесь пройдёт массовый конный поход. Участники соберутся в районе Терского хребта. В марафоне примут участие наездники со всего Кавказа. Это мероприятие станет самым настоящим испытанием на выносливость и умение держаться в седле. Уже заявлено более 1300 всадников, которые прибудут к стартовой точке в чеченских национальных костюмах.

Глава Чечни обожает скакунов и сам владеет 128 лошадьмиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Мероприятие стало для главы Чеченской Республики традиционным. Любовь Кадырова к лошадям известна: у политика есть несколько маститых лошадей. Самым известным из них является Норт Америка — многократный чемпион скачек, принёсший чеченскому лидеру не только громкие победы, но и многие миллионы.

Рамзану Кадырову достаточно часто дарят лошадей. По некоторым данным, на конец 2018 года у главы Чечни было 128 скакунов. Поэтому конный поход для политика — это ещё и возможность побыть со своими любимцами.

— Всадников ждёт очень интересный маршрут, — рассказывает Кадыров. — По пути они смогут оценить богатое разнообразие природного ландшафта Чечни. Но я надеюсь, что все джигиты хорошо подготовились, и их скакуны находятся в прекрасной физической форме. Ведь поход обещает быть трудным, — предупредил глава Чечни.

Рамзан Кадыров с конём в форме чеченского всадника «Дикой дивизии»Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Дикая дивизия», долг памяти которой отдают всадники, существовала в царской России с июля 1914 по октябрь 1917. В подразделении было порядка 10 тысяч конников, блестяще проявивших себя в боях. Великий князь Михаил Александрович Романов писал, что действия дивизии отмечены «блестящими конными делами, каковые составляют одну из лучших страниц истории нашей конницы».

Собранная из всех кавказских народов, «Дикая дивизия» была на особом счету. Здесь не так ценились звания, как геройские поступки и верность чести, а командирами часто становились почтенные мужчины из влиятельных тейпов. Благодаря такой организации и кровным узам, связывавшим многих всадников, кавказская конница была как никогда свирепа и сильна в самых кровопролитных боях.

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По подсчетам международной организации по борьбе с коррупцией, за 4 года глава Чечни заработал на скачках 98 млн рублей. В собственности Рамзана Кадырова 128 скакунов. Они участвуют в забегах на ипподромах Франции, Чехии, Германии, ОАЭ и России (подробности).

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