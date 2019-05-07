Следственный комитет назвал взрыв газа причиной пожара в Железноводске

Следственный комитет Ставропольского края назвал вероятную причину пожара в девятиэтажке в Железноводске. Несмотря на заявления специалистов, основной версией считается взрыв газа. Кроме того, число пострадавших выросло до 17 человек, найдено первое тело погибшего.

Взрыв дома в Железноводске.

— Предварительная версия — хлопок газовоздушной смести. На месте происшествия продолжают работать следователи, криминалисты и сотрудники МЧС. К настоящему времени удалось найти тело мужчины в нежилом помещении на первом этаже дома, где находится эпицентр предполагаемого взрыва, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

Личность погибшего удалось установить. В нежилом помещении проживал бездомный и безработный Сергей Лысенко 1957 года рождения. Сейчас предполагается, что именно его действия могли привести к возгоранию и взрыву. Следователи пытаются выяснить, что погибший делал в последние секунды жизни.

Тело бездомного нашли при разборе завалов после взрыва в Железноводске.

— В результате происшествия за медицинской помощью обратились 20 человек. Сейчас в больнице остаются 4 человека, их состояние оценивается как удовлетворительное. Продолжается расследование уголовного дела по факту пожара. Оно возбуждено по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — сообщает пресс-служба.

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Число пострадавших увеличилось с 13 до 17 человек. По последней информации от Министерства здравоохранения Ставропольского края, в стационаре Железноводска остаются 6 человек (подробности).

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После взрыва в многоэтажке Железноводска завели уголовное дело

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