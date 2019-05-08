"Дома ждут дети и жена": один из полицейских, до смерти забивших отца чемпиона мира по MMA из Дагестана, просит свободы

Прошло заседание против уволенного из полиции Дмитрия Блинова, забившего вместе с двумя оперуполномоченными коллегами отца чемпиона мира по MMA из Дагестана. У себя в соцсетях сын погибшего 46-летнего Сулли Юнусилау рассказал, что адвокат подсудимого просит освободить того из-под стражи и назначить домашний арест, "мотивируя это тем, что его дома ждут дети, жена и мать".

На записи видно, как Блинов бьет мужчину коленомФото: Евгения СОКОРЕВА

- Все заседание плакался, как ему хочется домой к своей семье, оправдывался и говорил, что отца он вообще не бил. Но есть же видео на котором отчётливо видно, как он бьёт коленом в голову, а кто знает, что такое удар коленом, тот меня очень прекрасно понимает, - написал в своем аккаунте в Instagram Магомед Юнусилау. - Я тоже хочу видеть своего отца и тоже хочу его обнять. Мы совсем недавно с ним планировали сходить на рыбалку...Но вместо этого я вынужден был похоронить его и судиться с ними, а он даже не может признать свою вину.

21 апреля Сулли Юнусилау умер от полученных травмФото: Евгения СОКОРЕВА

Напомним, другие участники нападения на Юнусилау-старшего Павел Попов и Олег Шишканов пообещали суду не сбежать во время разбирательства, за что получили разрешение жить арестованными у себя дома.

Трагедия произошла в конце апреля в Орехово-Зуеве недалеко от управления МВД. Трое оперуполномоченных в гражданском повстречали Сулли Юнусилау на улице Гагарина и ради забавы стали грозить задержанием, высмеивая его внешность. Мужчина ушел от них в аптеку, где попросил сотрудницу вызвать полицию. Неугомонные полицейские зашли следом и, тыча удостоверениями, заявили, что они сами - полиция, а попросивший помощи гражданин пройдет с ними. Камеры наблюдения засняли жестокое "задержание" ни в чем невиновного мужчины. Силовики даже не догадывались, что избивают отца двукратного чемпиона мира по смешанным единоборствам из Дагестана Магомеда Юнусилау. От отека мозга пострадавший умер в больнице через несколько дней.

Полицейские избили до смерти отца чемпиона мира по MMA.

Происшествие так сильно поразило своей жестокостью, что на новость откликнулись звезды российского шоу-бизнеса и другие титулованные спортсмены. В частности, строгого наказания для правоохранителей потребовали чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов и телеведущий Максим Галкин.

Полицейских после ведомственной проверки уволили, а врио начальника второго отдела полиции, его заместителя, начальника отдела уголовного розыска и руководителя уголовного розыска МУ МВД России Орехово-Зуевское привлекли к строгой дисциплинарной ответственности. Под суд Дмитрий Блинов, Павел Попов и Олег Шишканов пошли по обвинению в превышении должностных полномочий и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть человека.

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