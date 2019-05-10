Финляндия - Канада 10 мая 2019: прямая онлайн-трансляция матча чемпионата мира по хоккею 2019

10 мая в 17:15 на сайте kp.ru начнется прямая онлайн-трансляция матча чемпионата мира по хоккею 2019 Финляндия - Канада. А пока что расскажем о соперниках, истории их противостояния, прогнозах на игру и других деталях грядущей встречи.

Статистика личных встреч Финляндия - Канада 10 мая 2019

Сборные этих стран 48 раз выясняли отношениях в рамках ЧМХ. Лишь 9 раз в основное время побеждали финны, а канадцы - 34 раза. Но, кстати, последняя игра, состоявшаяся ровно год назад и тоже на чемпионате мира, осталась за скандинавской дружиной. Она разгромила соперника 5-1. А вот самый результативный матч между командами состоялся в первый день 1958 года. Тогда Канада забила 24 безответные шайбы.

Прогнозы на матч Финляндия - Канада 10 мая 2019

Канадцы - 26-кратные чемпионы мира, в рейтинге Международной федерации хоккея на льду они занимают второе место. Финны лишь дважды завоевывали этот титул, последний раз - в 2011 году, в рейтинге ИИХФ они четвертые. Но не только поэтому эксперты склоняются к победе «кленовых листьев». У них выше уровень индивидуального мастерства игроков, мощная атака и надежные вратари. Юкка Ялонен же привез на турнир довольно слабый состав.

Тренер «суоми» сделал ставку на молодежь - только у каждого третьего хоккеиста есть опыт выступления на ЧМХ, а подавляющее большинство членов сборной не играли в НХЛ, поэтому им сложнее будет понять модель поведения соперника. Правда, на стороне Финляндии сыгранность. В первом матче, когда хоккеисты еще не разогрелись физически и морально, этот фактор может стать определяющим.

Поэтому прогноз на матч такой: наиболее вероятна победа Канады (коэффициент букмекеров 1.49 против 5.55 на победу Финляндии), но подопечные Ялонена точно не будут мальчиками для битья и агрессивные атаки «кленовых» могут завязнуть в финской обороне. Ждать ли голевого изобилия? Вряд ли.

Точное время начала матча Финляндия - Канада 10 мая 2019.

Трансляция матча Финляндия - Канада 10 мая 2019.

Где смотреть матч чемпионата мира по хоккею 2019 Финляндия - Канада 10 мая 2019

Трансляция матча Финляндия - Канада 10 мая 2019 года начнется в прямом эфире на каналах «Матч ТВ» и «Матч! Игра» в 17:05. В записи встречу покажут 11 мая в 3:35 на «Матч! Игра», а в 6:00 на «Матч ТВ». Расписание всех телетрансляций турнира с 10 по 12 мая смотрите по ссылке.