Обзор матча Финляндия - Канада 10 мая 2019 года: видео, счет, голы, статистика игроков
В рамках первого матча группового этапа чемпионата мира по хоккею Финляндия если не сенсационно, то уж точно неожиданно обыграла Канаду. Скандинавы привезли далеко не самый сильный состав, но сыгранный. А главное - с горящими глазами. Для трети команды ЧМХ стал первым серьезным турниром в карьере. О том, как забивали «суоми» и как пытались отыграться «кленовые листья» - в обзоре матча Финляндия - Канада 10 мая 2019 года: видео, счет, голы, статистика игроков.
Финляндия - Канада. 10 мая 2019 года. Чемпионат мира по хоккею в Словакии.
Стадион «Стил-Арена» (Кошице). 6764 зрителя (вместимость 8347 человек).
Счет 3:1. Броски 27:21, по периодам 11-3-13 : 6-9-6.
6:47. Каапо Какко (ассистенты Тони Раяла, Артту Иломяки) - 1:0.
7:02. Хенри Йокихарью - удаление (2 минуты).
8:03. Джонатан Маршессо (Марк Стоун, Ши Теодор) - 1:1.
42:29. Дэймон Сиверсон - удаление (2 минуты).
42:36. Артту Иломяки (Тони Раяла, Микко Лехтонен) - 2:1.
55:08 - Дарнелл Нурс - удаление (2 минуты).
59:26. Каапо Какко - 3:1.
КСТАТИ
Сайт kp.ru вел прямую-трансляцию матча Финляндия - Канада. В записи встречу покажут 11 мая в 3:35 на «Матч! Игра», а в 6:00 на «Матч ТВ». Расписание всех телетрансляций турнира с 10 по 12 мая смотрите по ссылке.
10.05.2019 Финляндия - Канада - 3:1. Все голы.1:0 - Каапо Какко, 1:1 - Джонатан Маршессо, 2:1 - Артту Иломяки, 3:1 - Каапо Какко
ИСТОЧНИК KP.RU