Обзор матча Финляндия - Канада 10 мая 2019 года: видео, счет, голы, статистика игроков

В рамках первого матча группового этапа чемпионата мира по хоккею Финляндия если не сенсационно, то уж точно неожиданно обыграла Канаду. Скандинавы привезли далеко не самый сильный состав, но сыгранный. А главное - с горящими глазами. Для трети команды ЧМХ стал первым серьезным турниром в карьере. О том, как забивали «суоми» и как пытались отыграться «кленовые листья» - в обзоре матча Финляндия - Канада 10 мая 2019 года: видео, счет, голы, статистика игроков.

Финляндия - Канада. 10 мая 2019 года. Чемпионат мира по хоккею в Словакии.

Стадион «Стил-Арена» (Кошице). 6764 зрителя (вместимость 8347 человек).

Счет 3:1. Броски 27:21, по периодам 11-3-13 : 6-9-6.

6:47. Каапо Какко (ассистенты Тони Раяла, Артту Иломяки) - 1:0.

7:02. Хенри Йокихарью - удаление (2 минуты).

8:03. Джонатан Маршессо (Марк Стоун, Ши Теодор) - 1:1.

42:29. Дэймон Сиверсон - удаление (2 минуты).

42:36. Артту Иломяки (Тони Раяла, Микко Лехтонен) - 2:1.

55:08 - Дарнелл Нурс - удаление (2 минуты).

59:26. Каапо Какко - 3:1.

КСТАТИ

Сайт kp.ru вел прямую-трансляцию матча Финляндия - Канада. В записи встречу покажут 11 мая в 3:35 на «Матч! Игра», а в 6:00 на «Матч ТВ». Расписание всех телетрансляций турнира с 10 по 12 мая смотрите по ссылке.