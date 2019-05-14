Стало известно, как республики Кавказа задолжали 120 миллиардов за газ и свет

Глава Минкавказа Сергей Чеботаев рассказал, откуда у республик Северного Кавказа появились колоссальные долги за газ и свет — сейчас они составляют порядка 120 миллиардов рублей. По словам политика, всему виной теневой бизнес и плохой, коррумпированный менеджмент, потворствующий нелегалам.

— Теневая экономика — одна из главных причин появления задолженности. Подпольные предприятия, будь то кирпичный, нефтеперерабатывающий завод или теплица, работают нелегально, но при этом потребляют газ и свет. А плата за энергоресурсы перекладывается на население и официально работающие предприятия и организации, — считает глава Минкавказа.

По словам Чеботарёва, сейчас обстановка в сфере энергоресурсов катастрофическая. Чего только стоит «зашкаливающая цифра» в 120 миллиардов долга. При этом Сергей Чеботарёв признаёт, что нелегально получать газ «теневикам» помогают бесчестные менеджеры.

— Ходит такая шутка: по благосостоянию контролера газовых сетей можно понять, откуда он. В общем, если у него самые обычные машина, жилье и зарплата, значит, он из Центральной России. А вот если у самого простого контролера роскошная машина, живет он в огромном дворце, то он точно с Кавказа, — пошутил министр.

По мнению министра, чтобы переломить ситуацию, нужно ликвидировать все подпольные предприятия, которые потребляют газ нелегально. И оплачивают услуги «чёрным налом». Это позволит сократить энергопотери.

— На Северном Кавказе многие не представляют себе жизнь иначе, но сейчас шаг за шагом мы предпринимаем меры для выведения бизнеса из теневого сектора. Его нужно убирать и работа в этой сфере ведётся. В этом случае исчезнут задвоенные лицевые счета, сократятся объемы потерь энергоресурсов, которые иногда достигают просто астрономических цифр. Другим шагом стало переведение системы на безналичный рассчёт. Это сделает её более прозрачной, мы будем знать откуда и куда поступают или не поступают деньги, — резюмировал министр в интервью РИА Новости.

Напомним, что в регионах СКФО ведётся активная работа против коррумпированных чиновников газовых компаний, «втёмную» продающих газ теневому бизнесу. В первую очередь, это работа против Рауля Арашукова и его вероятных сообщников, которые, пользуясь простыми схемами, списывали газ, поставляемый нелегальным компаниям на простых потребителей и потери при транспортировке.

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