2019-05-17T19:57:47+03:00
Спорт

Стоивший Керимову 4 млрд рублей Самюэль Это'О не собирается давать деньги "Анжи"

Камерунец не пожертвует клубу ни копейки
Евгения СОКОРЕВА
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Трансфер Самуэля Это'О (в центре) и его зарплата за три сезона в клубе обошлись Сулейману Керимову не меньше чем в 4 миллиарда рублей. Фото: пресс-служба ФК "Анжи"Трансфер Самуэля Это'О (в центре) и его зарплата за три сезона в клубе обошлись Сулейману Керимову не меньше чем в 4 миллиарда рублей. Фото: пресс-служба ФК "Анжи"
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Бывший игрок "Анжи" камерунский футболист Самюэль Это’О, отвечая на вопрос журналистов о возможной помощи махачкалинскому клубу, решительно ответил отказом:

- Собираюсь ли я помочь "Анжи"? Нет.

За "Анжи" спортсмен отыграл 73 матча с 2011 по 2013 год. И как мы уже писали ранее, обошелся он дагестанскому олигарху Сулейману Керимову, мечтавшему собрать непобедимую российскую сборную, в 4 млрд рублей. Сейчас это примерно 13 годовых бюджетов клуба.

Чтобы Самюэль Это'О ушел из миланского "Интера" пришлось раскошелиться на 29 млн евро. А чтобы не передумал играть за "Анжи" - еще 28 млн в той же валюте в качестве годового дохода. И это без расчета, что Керимов кроме зарплат и трансфера оплачивал авиаперелеты, личных водителей, проживание и прочее. Специально для Это`О клуб снимал в Москве шикарную квартиру за €80 тысяч в месяц. Сейчас камерунец выступает за катарский клуб "Катар СК".

Керимов любил следить за играми "Анжи" с трибуны

Керимов любил следить за играми "Анжи" с трибуны

Напомним, что другой бывший игрок Роберто Карлос готов помочь деньгами и внимательно следит за судьбой "Анжи".

Ранее махачкалинский клуб не прошёл процедуру лицензирования, позволяющую участвовать в турнирах под эгидой Российского футбольного союза (РФС) в сезоне-2019/2020.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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