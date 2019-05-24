Анжи - Урал 26 мая 2019: Прогноз на матч 30 тура чемпионата России по футболу

Прогноз на матч «Анжи» - «Урал» 26 мая 2019 года на Анжи-Арене составить сложно. В прошлом туре у экспертов не было сомнений, что махачкалинцы уступят «Рубину», букмекеры давали заоблачный коэффициент на победу орлов - 21. А они увезли из Казани 1 очко, сыграв вничью и оставив свои ворота нераспечатанными.

Из-за финансовых проблем и массового ухода игроков «Анжи» потерял место в Премьер-Лиге, но не лицо. За своих подопечных Магомеду Адиеву в этом сезоне не может быть стыдно. В интервью футболисты всегда подчеркивали - они до последнего сохранят веру, что команде удастся найти спонсора и продолжить существование, поэтому будут выкладываться в каждой встрече.

На морально-волевых махачкалинцам в 29 турах удалось набрать 21 очко. При этом побед у них, например, всего на одну меньше, чем у занимающего 12 строку московского «Динамо». Сейчас «Анжи» находится на предпоследнем 15 месте. Скорее всего, на нем он и останется, только если не проиграет «Уралу» (или сыграет вничью), а идущий последним с 20 очками красноярский «Енисей» в гостях сенсационно не одолеет питерский «Зенит», досрочно ставший чемпионом в этом сезоне. Расклад маловероятный, если не сказать фантастический.

Что касается «Урала», то он подтверждает звание крепкого середняка - в современной истории «шмели» выше 8 места не долетали. В сезоне 2018/19 они займут 10 или 11 места, смотря как сыграет в последнем туре «Рубин» (у него на одно очко больше) и как завершится матч с «Анжи». А завершится он по прогнозу букмекеров или выигрышем гостей (коэффициент 4.5), или ничьей (3,6). Коэффициент на успех «Анжи» - 2.0.

Если сильнейшего выявить не удастся, то ничья скорее всего будет результативной - из 18 матчей, которые клубы сыграли друг с другом, лишь три были безголевыми. Чаще победу праздновали оранжево-черные - 9 раз, «Анжи» - 5 раз. Четырежды соперники расходились миром. В прошлый раз команды встречались в июле 2018 года в рамках 1 тура Чемпионата России по футболу. Тогда махачкалинцы увезли из Екатеринбурга три очка, забив единственный гол в матче.

30-й тур. «Анжи» - «Урал»

Анжи-Арена, Каспийск. Вместимость 28 000 человек.

26 мая 2019 года, воскресенье. Начало игры в 14:00.

Главный судья - Евгений Турбин (Москва). .