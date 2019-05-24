Кадыров опроверг слухи о своём назначении на пост вице-премьера

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров с иронией отнёсся к новостям о своём скором назначении на пост вице-премьера и полпреда президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе. Он сообщил, что должности выше, чем глава Чеченской Республики для него просто не существуют.

— Меня, как говорится, в очередной раз женили. Без меня! Оказывается, иду на повышение, вверх по карьерной лестнице. Одновременно назначают на должности полпреда в СКФО и вице-премьера России. Но сватающие меня на высшие посты, глубоко заблуждаются. Как жалко выглядят те, кто ради саморекламы и привлечения аудитории ежедневно строчат небылицы в стиле Эзопа и дедушки Крылова. А в угаре самолюбования уподобляются Нарциссу, влюблённому в своё отражение, — высмеял фейковую новость чеченский лидер.

Слухи об отставке действующего полпреда президента в СКФО Александра Матовникова распространил ряд СМИ. Они настаивали, что освободившееся место займёт именно глава Чеченской Республики. Вместе с тем его якобы могли назначить на пост вице-премьера.

— Я Раб Аллаха и слуга своего народа! Выше этих должностей кресел для меня не существует! — резюмировал Рамзан Кадыров.

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