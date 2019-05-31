Дело о покушении на Киркорова вернули прокурору

Дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале вернули прокурору. Об этом "КП-Северный Кавказ" рассказали в пресс-службе Северо-Кавказского окружного военного суда:

- Вернули на основании не соответствия обвинительного заключения УПК, - отметила сотрудник пресс-службы Виктория Мищенко. - Более подробную информацию сможем предоставить позже.

Обвиняются четверо радикальных исламистов: 21-летний Хидирнеби Казуев, 32-летний Габибула Халдузов, 32-летний Самир Ибрагимов и Шамиль Магомедов. По версии следствия, 6 июля 2017 года они планировали устроить мощный взрыв в ресторане "Хазар", где для жителей Махачкалы запланировали концерт Филиппа Киркорова. Воплотить кровавый план в жизнь помешали многочисленные полицейские у входа в заведение, отпугнувшие боевиков.

Тот самый концерт Киркорова, на котором должен был произойти взрыв.Видео: instagram.com/fkirkorov

Всех четверых в итоге задержали 14 октября того же года. На допросе один из террористов - Казуев, заявил, что взрывать людей не планировал, а хотел убить только поп-короля российской эстрады. Причем, якобы по заказу Максима Галкина и за проплаченные им 1 млн рублей.

21-летний Хидирнеби Казуев

Сам Галкин потом отшутился на обвинение, заявив:

- Я уважаю труд журналистов. Конечно же, когда снег сошёл и они увидели эти фантазии, им захотелось сделать новость. У меня только одна просьба: уважаемые журналисты, не беспокойте Филиппа. Он очень расстроен, что [его заказали] так дёшево.

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