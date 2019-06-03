Путешествие по Кавминводам на SKODA KODIAQ

ŠKODA KODIAQ - первый внедорожник марки и настоящая легенда бренда ŠKODA. А потому особенно приятно совершить именно на нем путешествие по не менее легендарному курорту - Кавказским Минеральным Водам, славящимися не только своим главным богатством - целебными минеральными источниками и грязями, уникальным климатом, но и природными и рукотворными красотами.

Одно из таких мест - Замок коварства и любви, который расположился недалеко от Кисловодска, в живописной долине горной реки Аликоновка. Этот очень романтичный природный памятник с невероятной энергетикой, который представляет собой образования из скал и напоминают крепость и стены с зубцами.

Так же, как у многих достопримечательностей, у замка есть своя легенда, очень красивая и грустная, - об огромной любви простого бедного пастуха и княжеской дочери Дауты, которые жили в этом ущелье. Отец Дауты был очень богат и мечтал выдать свою дочь замуж за богатого человека. Но так случилось, что девушка влюбилась в обычного пастуха, которого звали Али Конов. В его честь и было названо Аликоновское ущелье, небольшой поселок, который сейчас находится недалеко от этого места и река.

Влюбленные просили князя благословить их и дать разрешение на брак, но князь был категорически против, так как уже нашел достойного жениха для своей дочери из богатого княжеского рода. Тогда Али и Даута решили бежать. Князь отправил за ними в погоню своих лучших стражников. Когда молодые поняли, что им не скрыться, они приняли решение спрыгнуть со скалы в ущелье. Али первым сделал шаг в пропасть, разбился о каменные глыбы и обратился горной бурлящей рекой.

А Даута испугалась высоты, вернулась в замок к отцу и вышла замуж за богатого старого князя. Но, по другой легенде, девушка все же прыгнула вслед за любимым, а отец не перенес гибели дочери и стал горным утесом. Старожилы этих мест уверяют, что контуры скал в Аликоновском ущелье очень похожи на образы Али, Дауты и старого князя.

В окрестностях Замка есть еще одно очень интересное место - грот, где пораженный акустикой этого места, пел свою знаменитую арию Демона сам Федор Шаляпин, чем сильно напугал местных жителей. В народе это место также называют гротом Демона. Замок коварства и любви - излюбленное место отдыха и местных, и приезжих. В его окрестностях много интересных горных троп, по которым можно погулять и насладиться чистейшим горным воздухом, побродить по живописному берегу реки Аликоновки и, если хватит сил, дойти до Медовых водопадов.

Если же вы предпочитаете комфорт, то можем гарантировать отличную поездку на ŠKODA KODIAQ. Большой внедорожник обладает большими возможностями. Полный привод с интеллектуальным управлением и дорожный просвет величиной от 187 мм позволяют ŠKODA KODIAQ чувствовать себя в своей стихии везде, даже на бездорожье.

Пройти тест-драйв и ознакомиться с полным модельным рядом вы можете в ДЦ «СтрелаАвто» по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, 347-й км автодороги Р-217 Кавказ тер., здание 1, строение 1. Контактный тел. - 887922 65353.

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