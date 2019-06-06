В Дагестане задержали коррупционеров, продававших заповедную землю

В Дагестане задержаны глава и ещё пять чиновников комитета по лесному хозяйству, которых подозревают в отчуждении заповедной, природоохранной территории. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили источники в правоохранительных органах.

— Вчера, 5 июля были проведены обыски на месте работы и в домах главы комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан Алибега Гаджиева, а также его трех заместителей. Их, как и ещё двух чиновников того же комитета, подозревают в незаконном выделении земельных участков в природоохранной зоне. После обысков всех подозреваемых задержали и поместили в ИВС. Следствие будет просить об их аресте, — сообщил собеседник «КП».

По данным информатора, задержанными сотрудниками комитета стали работник отдела регистрации, регистрировавший проданные земельные участки на третьих лиц и лесничий.

Напомним, что неделей ранее спецслужбы и полиция накрыли преступную империю, занимавшуюся продажей госземли. В неё входили глава и служащие управления Росреестра, депутат Народного собрания региона, сотрудник Кадастровой палаты, бывший заметитель главы администрации Махачкалы и житель Дагестана. Группировка была создана 19 лет назад — в далёком 2000 году и всё это время незаконно продавала земельные участки на территории республики. Минимальный ущерб, нанесённый государству, оценивается в 370 миллионов рублей. При этом во время обысков у фигурантов дела было арестовано имущество на 20 миллиардов рублей.

Расследование деятельности преступной империи продолжается.

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