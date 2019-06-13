2019-06-13T12:08:03+03:00
Общество

Знак на границе Чечни с Дагестаном восстановят после повторного сноса

А спикер парламента Чечни вызвал на разговор наехавшего на табличку водителя грузовика
Михаил ЮЖНЫЙ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Информационную табличку «Чеченская республика, Шелковской район» на границе Чечни и Дагестана, снесенную грузовиком во второй раз, установят повторно. Об этом заявил председатель Народного собрания Чечни Магомед Даудов в Instagram.

Напомним, ранее знак о нахождении на территории Чечни снесли неизвестные люди с помощью грузовика "КамАЗ". По словам спикера чеченского парламента, правоохранители уже установили владельца и водителя этого автомобиля. По данным Даудова, правоохранители будут вести работу с нарушителем "в установленных рамках закона".

Также Магомед Даудов уточнил, что провел переговоры с руководством Дагестана по этому вопросу, и к решению вопроса подключились силовики соседнего региона.

- Мне непонятно, чего добиваются люди, которым за этим стоят. Войны? Почему этот "мужчина", водитель грузовика, не сделал этого при мне, а совершил тайно ночью?Он доказал, что он - не мужчина. А может и мужчина, но в женском роде..., У тебя, камазиста, в роду не было мужчин. Приезжай, постарайся снова убрать этот знак, пока я здесь, - добавил Магомед Даудов. - Братья, ни к чему хорошему это не приведет. Мы мусульмане, мы должны дружить, как дружили наши деды. Давайте жить по-братски! Давайте оставим дорожные знаки, те вещи, которые не дают отпор. У кого есть претензии, пусть скажет мне.

Впервые этот дорожный знак у дагестанского города Кизляр, был сломан в ночь на 11 июня. Совершившие это люди заявили, что данный участок трассы относится к Дагестану, а не Чечне и является пригородом Кизляра.

lord_095lord_095
Магомед Даудов о водителе грузовика
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ИСТОЧНИК KP.RU

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