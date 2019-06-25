Франция поддержала Кадырова в борьбе с терроризмом

Рамзан Кадыров поделился с подписчиками в соцсетях, что в МИД Франции его и в целом российское правительство поддерживают в вопросах борьбы с терроризмом и выражают абсолютную солидарность в этом деле.

Отклик последовал за нападением боевика в Грозном. Атаку 23 июня Франция, как пишет чеченский лидер, осуждает, а ее жертв поддерживает.

- Президент России Владимир Путин на каждой встрече со своими западными коллегами говорит о необходимости совместной борьбы с терроризмом в мире. В одиночку выиграть у международного терроризма практически невозможно. Также необходимо прекратить практику деления террористических организаций на хорошие и плохие, свои и чужие. Уверен, что позиция, Франции, если за ней последуют реальные шаги, окажет благотворное влияние на обеспечение безопасности в Европе и других регионах. Но для этого нужно, чтобы "проснулись" и другие страны Запада, - считает глава республики.

Напомним, что боевиком оказался 21-летний житель Чечни Ахмед Барзаев. В воскресенье 23 июня он тяжело ранил ножом инспектора ДПС, а потом устроил перестрелку с росгвардейцем. Террориста ликвидировали. Сотрудников забрали в реанимацию. Отец Барзаева сына проклял и хоронить отказался.

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