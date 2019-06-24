2019-06-24T15:14:46+03:00
Происшествия

Чеченец проклял сына-террориста, устроившего стрельбу рядом с резиденцией Кадырова

Алхазур Барзаев считает, что боевик опозорил честь его рода перед всей республикой [видео]
Андрей ЗОБОВ
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Фото: кадр видеоФото: кадр видеоФото: СОЦСЕТИ
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Чеченец Алхазур Барзаев проклял своего сына-террориста, совершившего нападение на пост ДПС в Грозном по приказу эмиссаров ИГ*. Об этом сообщает ЧГТРК - Грозный.

Речь Барзаева была снята на видео. По словам раскаивающегося отца, его сын Ахмед опозорил его самого, а также род и фамилию перед всеми жителями Чеченской Республики. В прямом эфире он попросил прощения перед людьми и главой региона Рамзаном Кадыровым, посоветовал не повторять его ошибок и лучше воспитывать детей. После чего произнёс слова проклятия на чеченском.

По словам отца, семья не будет печалиться о его смерти и, более того, не собирается хоронить погибшего в столкновении с силовиками боевика. Кроме того, мужчина открыто поблагодарил правоохранителей за его уничтожение.

Нападение террориста на полицию около резиденции Рамзана Кадырова в Грозном.

Нападение произошло 23 июня на улице Асланбека Шарипова неподалеку от резиденции главы Чеченской республики. Машину боевика остановил сотрудник ДПС. Во время досмотра Барзаев-младший выхватил нож и ранил полицейского в шею и плечо.

По счастью, проезжавший на чёрной «Приоре» росгвардеец Зелимхан Джабраилов стал очевидцем нападения. Он выхватил пистолет и выскочил из машины. Перестрелка длилась считанные секунды. Уже раненный боевик успел выстрелить в силовика из двустволки, но был убит следующей пулей, попавшей в голову.

Благодаря тому, что бандит ехал на автомобиле из каршеринга, полиции удалось быстро установить его личность. Убитому террористу был 21 год. Чуть позже выяснилось, что молодой человек был завербован эмиссарами ИГ*.

Водительское удостоверение и тело уничтоженного боевика

Водительское удостоверение и тело уничтоженного боевика

*ИГ, Исламское государство — международная террористическая организация. Запрещена на территории Российской Федерации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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