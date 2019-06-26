«Анжи» чудом спасся от смерти: клуб получил лицензию на участие в ПФЛ

Махачкалинский «Анжи» официально спасён от уничтожения и банкротства. Клуб смог получить лицензию для участия в розыгрыше тПФЛ 2019/2020 — третьей по силе футбольной лиге России. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе команды.

— Мы одержали свою маленькую победу. Нам действительно дали лицензию на участие в ПФЛ. Несмотря на то, что мы смогли обеспечить финансовые гарантии, нам придётся мириться с некоторыми ограничениями из-за долгов. Так, нам запретили заявлять новых игроков. К счастью, это не проблема — в «Анжи» прекрасная молодёжная команда, на которую мы и будем рассчитывать в грядущем сезоне, — рассказали в пресс-службе.

Руководство клуба перераспределило выплаты по космическим долгам «Анжи» — сообщалось, что махачкалинцам нужно отдать порядка 250 миллионов рублей. Теперь боссы надеются, что вернуть деньги удастся за один сезон. На а следующей целью для клуба будет возвращение в элиту российского футбола.

— Сегодня у нас начались сборы, команда собралась на «Анжи — Арене». Но играть на стадионе нам теперь не по-карману. Тренировки будем проводить на натуральном газоне, а играть матчи на искусственном, где раньше играла молодёжная команда. И мы очень благодарны руководству «Анжи — Арены», которое пошло нам навстречу и предоставило такие условия. И, что самое главное, мы сохранили наш бренд. Это было нашей главной целью, — резюмировали в пресс-службе.

Напомним, что по итогам сезона махачкалинцы попали в зону вылета, заняв 15 строчку из 16. Однако из-за огромных долгов «Анжи» не мог себе позволить играть в ФНЛ. Процедура лицензирования была провалена, а найти спонсоров руководство не смогло.

Несмотря на астрономический долг, боссы клуба не захотели идти самым простым путём и объявлять о банкротстве. Вместо этого махачкалинцы заявились в третий дивизион — ПФЛ. И, благодаря благосклонности и помощи РФС, «Анжи» удалось сохранить статус профессионального футбольного клуба.

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