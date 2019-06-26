2019-06-26T22:31:11+03:00
Спорт

«Анжи» чудом спасся от смерти: клуб получил лицензию на участие в ПФЛ

Команда за год рассчитается с долгами и попробует вернуться в элиту
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
«Анжи» чудом спасся от банкротства и уничтожения«Анжи» чудом спасся от банкротства и уничтоженияФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Махачкалинский «Анжи» официально спасён от уничтожения и банкротства. Клуб смог получить лицензию для участия в розыгрыше тПФЛ 2019/2020 — третьей по силе футбольной лиге России. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе команды.

— Мы одержали свою маленькую победу. Нам действительно дали лицензию на участие в ПФЛ. Несмотря на то, что мы смогли обеспечить финансовые гарантии, нам придётся мириться с некоторыми ограничениями из-за долгов. Так, нам запретили заявлять новых игроков. К счастью, это не проблема — в «Анжи» прекрасная молодёжная команда, на которую мы и будем рассчитывать в грядущем сезоне, — рассказали в пресс-службе.

Руководство клуба перераспределило выплаты по космическим долгам «Анжи» — сообщалось, что махачкалинцам нужно отдать порядка 250 миллионов рублей. Теперь боссы надеются, что вернуть деньги удастся за один сезон. На а следующей целью для клуба будет возвращение в элиту российского футбола.

— Сегодня у нас начались сборы, команда собралась на «Анжи — Арене». Но играть на стадионе нам теперь не по-карману. Тренировки будем проводить на натуральном газоне, а играть матчи на искусственном, где раньше играла молодёжная команда. И мы очень благодарны руководству «Анжи — Арены», которое пошло нам навстречу и предоставило такие условия. И, что самое главное, мы сохранили наш бренд. Это было нашей главной целью, — резюмировали в пресс-службе.

Напомним, что по итогам сезона махачкалинцы попали в зону вылета, заняв 15 строчку из 16. Однако из-за огромных долгов «Анжи» не мог себе позволить играть в ФНЛ. Процедура лицензирования была провалена, а найти спонсоров руководство не смогло.

Несмотря на астрономический долг, боссы клуба не захотели идти самым простым путём и объявлять о банкротстве. Вместо этого махачкалинцы заявились в третий дивизион — ПФЛ. И, благодаря благосклонности и помощи РФС, «Анжи» удалось сохранить статус профессионального футбольного клуба.

КСТАТИ

Роберто Карлос рассказал, как можно спасти «Анжи»

Легендарный защитник сборной Бразилии и экс-игрок мадридского «Реала» Роберто Карлос рассказал, как можно спасти махачкалинский «Анжи» от полного уничтожения. По его словам, клубу, в первую очередь, нужен новый владелец, который по-настоящему любит футбол (подробности).

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

«Анжи» не собирается объявлять о банкротстве

Махачкалинский «Анжи» может упасть в третий дивизион российского футбола и избежать банкротства. Руководство всеми силами пытается сохранить профессиональный статус. Об этом «КП - Северный Кавказ» заявили в пресс-службе клуба (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Эвелине Бледанс после тренировок в Кисловодске понадобилась капельница
Кадыров пожелал удачи новому главе Ингушетии
В Дагестане ищут пропавшую красотку
Нового главу Ингушетии представят в четверг
На Ставрополье предложили торговать жильем только психически здоровым
В Предгорном районе магазин приезжает на дом
Жители Ставрополя не верят в благотворительность
Известный всему миру музыкант Михаил Казиник гуляет по КМВ
Полиция Дагестана нашла большой схрон с боеприпасами и пулеметом
Закрытые детдома на Ставрополье стали детскими садами
Глава Северной Осетии удостоен Благодарственного письма Владимира Путина
Непрофессионализм жителя Северной Осетии повлекли смерть молодой женщины
Ставропольские почтальоны быстрее дагестанских
В Пятигорске польский пианист сыграет за спасибо
Ненастье обесточило села в двух районах Дагестана
Ольга Кортункова зашла поскандалить в ставропольский МФЦ
Уроженцы Дагестана устроили в Санкт-Петербурге драку с перестрелкой и жертвами
Видео горящего автомобиля в Пятигорске попало в соцсети
Появилось видео с пожара на 110 га пшеничного поля Ставрополья
В Дагестане перевозчиков наказали за резкий подъем цен
На Ставрополье пропавшего мужчину нашли в черной "Приоре" мертвым
Законопроект об оборонявших Дагестан внесли в Госдума
В Невинномысске «расчленяют» городские велосипеды
Мобильный гид водит экскурсии по Железноводску
Уроженца Дагестана осудили за перевод денег террористам по просьбе родственника