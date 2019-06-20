2019-06-20T16:20:41+03:00
Спорт

Роберто Карлос рассказал, как можно спасти «Анжи»

По мнению легендарного защитника, клубу необходим человек, который по-настоящему любит футбол
Андрей ЗОБОВ
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Роберто Карлос надеется, что «Анжи» вернётся в элиту российского футболаРоберто Карлос надеется, что «Анжи» вернётся в элиту российского футболаФото: "КП" Архив
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Легендарный защитник сборной Бразилии и экс-игрок мадридского «Реала» Роберто Карлос рассказал, как можно спасти махачкалинский «Анжи» от полного уничтожения. По его словам, клубу, в первую очередь, нужен новый владелец, который по-настоящему любит футбол.

— Когда я пришёл в команду, ей управлял человек, влюблённый в футбол. С Сулейманом Керимовым мы почти сразу смогли достигнуть высоких спортивных результатов, попасть в Лигу Европы. Кроме того, база клуба существенно обновлялась, реконструировался стадион. Всё делалось для болельщиков, для людей. А ведь именно поддержка фанатов и фанбаза делают клуб великим. И я помню количество людей, которые приходили на матчи, помню, как болели. В Дагестане любят этот клуб. Он нужен местным жителям.

Игравший за «Анжи» в сезоне 2011/2012 защитник уверен, что для возрождения команды нужен человек, который будет относиться к «Анжи» с любовью и будет готов помогать клубу выйти на высокий уровень. Футболист считает, что если сделать клубу мировое имя, то сначала деньги будут работать на клуб, а потом, благодаря спортивным достижениям, клуб будет работать на прибыль.

Роберто Карлос был капитаном «Анжи» в 2011-2012 годах Фото: Архив "КП"

Роберто Карлос был капитаном «Анжи» в 2011-2012 годахФото: Архив "КП"

— В той ситуации, которая есть, нужно работать и сохранять спокойствие. Удержаться на вершине очень сложно, поэтому такие падения естественны. Но, повторюсь, «Анжи» необходим человек, который будет любить клуб и помогать ему. Я очень надеюсь, что он найдётся и вскоре «Анжи» вернётся в российскую премьер-лигу. Да и я был бы очень рад вернутся в клуб и поработать в России, — резюмировал Роберто Карлос.

Сейчас «Анжи» вылетел из премьер-лиги и не смог зарегистрироваться для выступления во втором дивизионе. Клуб подал документы для прохождения процедуры лицензирования и участия в третьей по силе футбольной лиге России.

Напомним, что Роберто Карлос защищал цвета «Анжи» всего лишь год на закате своей карьеры. Несмотря на это, он успел сыграть в 28 матчах и заколотил 5 мячей. После этого бразилец остался в клубе в качестве помощника главного тренера, а потом занимал пост директора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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