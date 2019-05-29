«Анжи» не собирается объявлять о банкротстве

Махачкалинский «Анжи» может упасть в третий дивизион российского футбола и избежать банкротства. Руководство всеми силами пытается сохранить профессиональный статус. Об этом «КП - Северный Кавказ» заявили в пресс-службе клуба.

Махачкалинский «Анжи» проиграл очередной сезон РПЛ, закончив чемпионат в зоне вылета. Но если в прошлом сезоне команду спасли финансовые проблемы пермского «Амкара», который не смог предоставить руководству премьер-лиги финансовые гарантии, то на этот раз точно такая же проблема постигла махачкалинцев.

В середине мая клуб не смог пройти процедуру лицензирования, необходимую для сохранения профессионального статуса клуба. «Анжи» надеялся на апелляцию, но в последний день, 29 мая, не смог предоставить необходимых документов. Поэтому мимо второго дивизиона (ФНЛ), команда пролетает.

Несмотря на это, боссы клуба сохраняют надежду на сохранение «Анжи». Пытаясь избежать банкротства, они подали заявку на участие в третьей по силе футбольной лиге страны — ПФЛ.

— Мы рассчитываем на помощь и содействие в этом вопросе (участие в ПФЛ) и со стороны руководства РФС. Лично Александр Валерьевич Дюков проявил заинтересованность в сохранении «Анжи», а значит, мы обязаны цепляться за любую возможность сохранить профессиональный статус. В подобных ситуациях многие спешат закрыть клуб и объявить о банкротстве, уйдя, таким образом, от долгов. Мы же действительно хотим свои долги погасить и рассчитаться с нашими футболистами, — цитирует пресс-служба клуба генерального директора «Анжи» Абсалутдина Агарагимова.

В первую очередь, речь идёт о задолженности перед игроками, которая превышает 100 миллионов рублей. Напомним, что общая сумма долга превысила 250 миллионов. Руководство «Анжи» занимается разработкой «дорожной карты» выплат. Рассчитаться с долгами планируется в течение 2 лет.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

«Анжи» потерял статус профессионального футбольного клуба

Махачкалинский «Анжи» покидает профессиональный футбол — клуб не прошёл процедуру лицензирования, позволяющую принимать участие в турнирах под эгидой Российского футбольного союза (РФС) в сезоне-2019/2020. Таким образом, команда не сможет играть даже во втором дивизионе (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ФК «Анжи» прекратит своё существование

Футбольный клуб «Анжи», вероятнее всего, прекратит своё существование. Долги клуба составляют почти 250 миллионов рублей и покрывать их попросту нечем. Из-за этого махачкалинскую команду не допустят до лицензирования. Иными словами, клуб вылетит не только из Российской премьер-лиги, но не будет допущен даже к ФНЛ (подробности).