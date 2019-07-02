2019-07-02T19:38:49+03:00
Происшествия

ФСБ задержала террористов, планировавших серию взрывов в КБР

Боевики успели изготовить взрывчатку и детонаторы, но были схвачены силовиками
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Члены бандгруппы присягнули на верность запрещённой в РФ террористической организацииЧлены бандгруппы присягнули на верность запрещённой в РФ террористической организацииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Федеральная служба безопасности накрыла ячейку террористов в Кабардино-Балкарии. Троих жителей, собиравшихся совершить серию взрывов в общественных местах, задержали силовики. У них нашли оружие и три самодельных бомбы.

— Возбуждено уголовное дело в отношении троих местных жителей по статье «подготовка к совершению террористического акта, группой лиц по предварительному сговору». Они были членами запрещённой на территории РФ международной террористической организации, — рассказали «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе следственного управления СКР по Кабардино-Балкарии.

Во время обысков у боевиков обнаружили и изъяли оружие, боезапасы и три взрывпакета, мощностью 1,7 кг в тротиловом эквиваленте. Боевиков вычислили, когда они пытались незаконно купить промышленные электродетонаторы. После завершения сделки, их взяли силовики.

— После этого следователи возбудили ещё два уголовных дела по статьям «незаконный оборот оружия» и «незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств». Подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, — сообщили в СК.

Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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