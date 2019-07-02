Установлена личность боевика, напавшего с ножом на чеченский блокпост

СЕГОДНЯ 17:01 2019-07-02T17:08:04+03:00

Мужчина успел смертельно ранить полицейского и бросить гранату в его коллег [фото]

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Чеченские силовики установили личность террориста ИГ*, совершившего нападение на блокпост полиции в Ачхой-Мартановском районе. Это 26-летний чеченец Зелимхан Мусаев.

По данным источников «КП - Северный Кавказ» в правоохранительных органах, мужчина 1993 года рождения родился и жил в Ачхой-Мартановском районе, где и было совершено нападение. Более двух лет после присяги террористам он «спал». Теперь, по приказу эмиссаров «Исламского государства»*, он устроил персональный джихад, напав с гранатой и ножом на блокпост.

Боевик оказался чеченцем

Напомним, что остановил террориста старшина Александр Дворников, командированный на блокпост из Новокузнецка. Полицейский попытался остановить боевика, но получил три тяжёлых ранения ножом.

За несколько секунд, подаренных Дворниковым, остальные правоохранители успели сориентироваться и открыть огонь по террористу. Пытавшийся бросить гранату боевик был сметён огнём, а боезаряд улетел в сторону, не причинив вреда силовикам.

Погибший старшина Александр Дворников был командирован в Чечню из Новокузнецка

На эпизод остро отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров. Погибшего полицейского он назвал «героем», пообещал уничтожать террористов «настолько жестоко, насколько позволяют законы» и отметил, что тенденция нападений с ножами «пришла с запада». Напомним, неделей ранее другой террорист с холодным оружием и рудьём атаковал патрульного около резиденции Кадырова. В тот раз пострадавших силовиков удалось спасти.

*ИГ, «Исламское государство» — международная террористическая организация, запрещённая на территории Российской Федерации

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ИСТОЧНИК KP.RU