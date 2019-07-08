Евкуров назначен заместителем министра обороны Шойгу

Бывший глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров официально назначен заместителем министра обороны России Сергея Шойгу. Вместе с этим политик получил и новое звание, став генерал-лейтенантом. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

— Назначить Евкурова Юнус-Бека Баматгиреевича заместителем министра обороны Российской Федерации. Присвоить Евкурову Юнус-Беку Баматгиреевичу звание генерал-лейтенанта. Приказ вступает в силу со дня подписания, — говорится в документе.

Напомним, что по информации источника в силовых структурах, Евкуров станет 12-м заместителем Сергея Шойгу и будет отвечать за будет отвечать за боевую подготовку и безопасность полетов.

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Переизбранный в сентябре 2018 года глава Республики Ингушетия 24 июня подал в отставку. На его место был назначен временно исполняющий обязанности — Махмуд-Али Калиматов.

— Искренне поздравляю Юнус-Бека Баматгиреевича с назначением на ответственную должность заместителя министра обороны РФ и присвоением ему воинского звания генерал-лейтенанта. Это, безусловно, свидетельство высокого доверия, оказанного ему президентом Владимиром Путиным, — прокомментировал новость врио главы Ингушетии.

Герой России Юнус-Бек Евкуров — выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. На протяжении долгого времени занимал руководящие должности в частях ВДВ. Позже принимал участие в контртеррористических операциях на Северном Кавказе, при чём часто лично находился на поле боевых действий. Так, выполняя одно из заданий по разведке местности, отряд под командованием Евкурова обнаружил и вызволил из чеченского плена 12 российских военнослужащих.

Самая сложная операция в жизни Юнус-Бека Баматгиреевича датируется маем 1999 года. Тогда, будучи майором, он получил совершенно секретное задание: в составе группы из 18 спецназовцев проникнуть в Косово и взять под контроль стратегический объект — аэропорт «Слатина». Спецоперация была успешно реализована, после чего бойцы ГРУ смогли удержать точку и дождаться подхода основных сил. Это существенно спутало планы НАТО по переброске войск. Детали до сих пор засекречены.

За блестящее исполнение задачи 13 апреля 2000 года Юнус-Бек Евкуров получил звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда».

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