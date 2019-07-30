В Дагестане задержали ректора госуниверситета и экс-мэра столицы

В Дагестане сотрудники ФСБ задержали ректора регионального госуниверситета Муртазали Хулатаевича Рабаданова. В здании ДГУ идут обыски и выемка документов. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщил информированный источник в силовых структурах.

— Рабаданов задержан сотрудниками ФСБ, на его рабочем месте идут обыски. Велика вероятность, что правоохранителей интересует его работа на должности мэра Махачкалы — рассказал собеседник, добавив, что дело может касаться махинаций с земельными участками.

Муртазали Рабаданов замещал высокий пост главы столицы Дагестана в 2013–2014 годах. Он принял его после громкого задержания бывшего главы Саида Амирова, оказавшегося преступным воротилой республиканского масштаба. Сейчас Амиров отбывает пожизненный срок.

Ректором ДГУ Рабаданов стал в 2008 году. После работы врио главы столицы Дагестана он вернулся к исполнению своих непосредственных обязанностей. Задержанный является депутатом Народного собрания Дагестана. Имеет учёную степень доктора физико-математических наук.

Напомним, что сейчас правоохранители разрабатывают криминальную империю дагестанских чиновников, уличённых в торговле государственной землёй. В неё входят депутат Народного собрания, сотрудники Росреестра, Кадастровой палаты и мэрии столицы. Они распродали участки как минимум на 370 миллионов рублей. При этом во время обысков у подозреваемых нашли только объектов недвижимости на 20 миллиардов рубле. Следствие по резонансному уголовному делу продолжается.

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