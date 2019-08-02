2019-08-02T16:54:05+03:00
Общество

Отпущенного из-под ареста дагестанского депутата вновь задержали на выходе из СИЗО

Следствие считает, что Фрикет Раджабов принимал участие в многомиллионных махинациях с земельными участками
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Депутата Народного собрания Дагестана Фрикета Раджабова подозревают в махинациях с госземлёйДепутата Народного собрания Дагестана Фрикета Раджабова подозревают в махинациях с госземлёй
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Отпущенного из-под ареста депутата Народного собрания Дагестана Фрикета Раджабова снова задержали в момент освобождения. На выходе из СИЗО парламентария ждали полицейские с наручниками. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили источники в силовых структурах региона.

Напомним, что накануне Верховный суд Республики Дагестан принял решение об изменении меры пресечения для депутата, обвиняемого в многомиллионном мошенничестве с земельными участками. Сначала, по ходатайству следствия, Советский суд Махачкалы продлил его арест до 15 ноября. Но защита подала апелляцию на это решение. И вышестоящий суд решил, что Раджабов может посидеть дома с определёнными ограничениями: не выходить из дома после восьми вечера и не вести никаких переговоров.

Следствие было в шоке. И не могло позволить обвиняемому в коррупции депутату просто так выйти на свободу. По мнению ведомства, он может попытаться использовать свои связи для того, чтобы оказывать давление на специалистов в ходе расследования. Поэтому народного избранника вновь схватили. И снова на повестку дня вынесен вопрос о его аресте.

Напомним, что в июне дагестанские правоохранители накрыли криминальную империю по торговле государственной землёй. В число подозреваемых попал Раджабов, руководство Росреестра, кадастровой палаты, а также функционеры профильных министерств и чиновники из мэрии столицы. Они продавали госземлю, и подделывали документы на всех уровнях, а информацию вносили в Росреестр, после чего незаконный покупатель становился полноправным владельцем земли. Таким образом государству нанесли ущерб минимум на 370 миллионов рублей.

Интересно, что во время обысков у членов преступной империи нашли недвижимости и имущества на 20 миллиардов. Расследование громкого уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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