"Офигеет" ли Илон Маск?: ставропольский изобретатель собрал вторую чудо-машину

Изобретатель "Жигулей-наоборот" 18-летний Сергей Артюшенко из Ставрополя готовится к марш-броску в Санкт-Петербург на новой чудо-машине.

"Инвалидку" 1985 года из ползающей груды металлолома парень переваривает в готового на многотысячный пробег скакуна. Не слишком шустрого, зато впечатляющего. "Офигеет" от нее долларовый миллиардер и гендиректор всемирно известного производителя комической техники "SpaceX" Илон Маск, как это было с перевернутыми "Жигулями"? Загадывать не будем.

Сергей Артюшенко рассказал, как создавал "Жигули-наоборот" 00:00 00:00

Знаменитые "Жигули" автоинспекторы не одобрили, а вот Илону Маску переделанное авто очень понравилось

Пока от реанимированной Сергеем советской малышки челюсти ловят сотрудники ГИБДД и фанаты в сети. Ставропольский Кулибин говорит, что при оформлении документов сбежались посмотреть на зеленое чудо со всех отделов.

- "Че не сделаешь "Жигу-вверх ногами" - шутят друзья. Это никого не удивит теперь. Если выехала "Жигули" задом, а потом боком, в чем новость? Я стал иначе думать. Захотел сделать из старой "инвалидки" готовый на дальний пробег со скорость 90 км/ч и всеми документами авто. По плану 14 числа выезжаем. Правда, недавний тест драйв в городе показал, надо много дорабатывать. Тружусь поэтому круглосуточно, - поделился с "КП-Северный Кавказ" юноша.

serega.t2000 Сегодня был тяжелый день, но он принес свои плоды! Теперь инвалидка ОФОРМЛЕНА на меня!!! ПТС, СТС, ГРЗ. Все как положено, теперь дядю в фуражке можно не бояться #ставрополь #жигазадом #самоделка #инвалидка #26регион #26stav #краснодар

Для оформлении техпаспорта и страховки Сергей с помощью паспортного стола нашел хозяйку четырехколесной старушки. В конце 80-х женщина вместе с мужем работали в пожарной части и купили аж 3 или 4 "инвалидки". Машины часто красовались на парковке у работы. Остроумно на этот счет тогда шутил начальник:

- Не пожарная часть, а сборище инвалидов!

Тест-драйв новой чудо-машины от создателя "Жигулей-наоборот".

На "инвалидку" Сергей уже потратил около 40 тысяч рублей, и траты не кончаются. Но предложите продать ее за 100 тысяч - хозяин откажется. Признается, что старушка для него бесценна.

Для "инвалидки" в ход идут детали с разных машин

Напомним, что Кулибин из Ставрополя прославился после ответа Илона Маска на видео про собранные им "Жигули-наоборот". Удививший знаменитость парнишка потом бегал с одного ток-шоу на другое и прославился на всю страну.

Сергей в момент стал звездой

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