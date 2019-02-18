2019-02-18T11:35:32+03:00
Общество

Ставрополец продает "Жигули-наоборот", удивившие Илона Маска

Сергей Артюшенко собрал еще один перевернутый автомобиль всего за 30 часов
Алена БЕЛЯЕВА
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Сергею Артюшенко из Ставрополя удалось поразить даже Илона МаскаСергею Артюшенко из Ставрополя удалось поразить даже Илона Маска
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Ставропольский Кулибин, который создал "перевернутые "Жигули" и смог удивить самого Илона Маска, продолжает получать заслуженные лавры. В этот раз Сергея Артюшенко пригласили в одно из телешоу на федеральном канале. Специально для съемок 18-летний парень создал еще одни "Жигули - наоборот".

Если в первый раз студенту понадобилось два дня, чтобы собрать необыкновенный автомобиль, то теперь он справился уже за тридцать часов. Сначала Артюшенко вытащил из старенького автомобиля весь салон, потом отсоединил электрику и основные агрегаты. Ему оставалось только отсоединить основную силовую конструкцию от внешней, поменять их местами и сварить швы. С этим заданием юный автомеханик справился очень легко.

Кстати, звезда уже не только ставропольского, но и мирового масштаба, Сергей Артюшенко решил начать зарабатывать на своих уникальных машинах. Первые "Жигули-наоборот" парень выставил на одном сайте объявлений.

Машину можно купить всего за 40 тысяч рублей Фото: СОЦСЕТИ

Машину можно купить всего за 40 тысяч рублейФото: СОЦСЕТИ

Если, как рассказывал автомеханик "Комсомольской правде на Северном Кавказе", купил он старенький автомобиль всего за 16 тысяч рублей, то продает его модифицированную версию уже за 40 тысяч. Этой суммы как раз должно хватить за оплату штрафов, которые выписали Артюшенко сотрудники ГИБДД. Ведь только полиции и не понравилось, как изменил "Жигули" ставропольский Кулибин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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