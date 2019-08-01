«Могут подвести друзья»: Нурмагомедов рассказал, чего боится перед боем с Порье

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что несмотря на огромный опыт, перед боем с Дастином Порье есть один фактор, который может вывести его из равновесия. Спортсмена могут деморализовать поражения друзей из команды Eagles MMA, которые выступают на том же турнире.

— Конечно, это будет отвлекающим фактором. Когда твои близкие выходят, дерутся, это, конечно, расконцентрирует. Надеюсь, что они зарядят меня позитивной энергией, выиграв свои поединки. Главное, чтобы они настроение мне не испортили, потому что когда твой близкий проигрывает, конечно ты без настроения будешь, — признался Нурмагомедов в интервью RT Sport.

Рассказал Хабиб и о своей мотивации перед титульным боем. По его словам, отсутствие бескомпромиссного соперничества и даже вражды, которая была между ним и Конором Макгрегором никак не повлияет на его стремление к победе.

Официальный постер боя Хабиб — Порье. Фото: twitter UFC

— Я буду биться с временным чемпионом, с серьёзным соперником. И я понимаю, что всё, что я делал, к чему стремился и ради чего работал, я могу потерять, если проиграю. Поэтому у меня не будет никаких проблем с этим. Я сделаю всё, что могу, создам все условия для победы. Остальное — в руках господа, — резюмировал Нурмагомедов.

Соперник Хабиба Дастин Порье также отметил, что их бой притягивает гораздо меньше внимания из-за отсутствия трештока и взаимной ненависти между спортсменами. Но американец рад этому и уверен, что взаимное уважение — важная часть спорта.

Напомним, что бой Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби. В ОАЭ так хотели увидеть дагестанского чемпиона, что даже решились на строительства новой арены для проведения турнира. Именно на ней пройдёт UFC 242. Здесь дагестанец и американец решат судьбу чемпионского пояса среди легковесов.

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