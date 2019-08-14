2019-08-14T23:14:48+03:00
Происшествия

"Уличного беспредельщика", на которого в Дагестане завели дело за смертельное ДТП, лишали прав в Краснодаре

Полицейские узнали новые подробности хамской езды автоблогера
Евгения СОКОРЕВА
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Вечером 12 августа под колесами его "Приоры" погиб 19-летний пареньВечером 12 августа под колесами его "Приоры" погиб 19-летний пареньФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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После разбирательства в смертельной аварии на проспекте Акушинского в Махачкале выяснилось: виновник в январе этого года хамски нарушил закон в Краснодаре. На все той же "прославленной" в Дагестане тонированной "Приоре" с госномером "А 444 КК 64 RUS".

В самом начале 2019-го в сети появился ролик с узнаваемой легковушкой и еще одним авто на тротуаре возле стадиона ФК "Краснодар", где одна из машин демонстративно вылетает на проезжую часть по газону, повредив плитку и покрытие, как потом посчитали, на 17 тысяч рублей ущерба. Руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко сообщал тогда, что за целый ряд нарушений задержали 18-летнего уроженца Дагестана. Им и оказался автоблогер Махмуд Иманалиев.

Убившего пешехода известного в Дагестане автоблогера лишали прав в Краснодаре.

- Молодой человек, управляя отечественным автомобилем, допустил выезд на полосу встречного движения, нанесение на передние стекла пленки для тонировки, установку специальных звуковых и световых сигналов, - говорил Коноваленко.

За это хулигану выписали административные штрафы в 10 тысяч рублей и лишили права управления на несколько месяцев. Полицейские также потребовали снять тонировку с передних стекол, но нарушитель и палец о палец не ударил, за что решением суда был арестован еще на 15 суток.

Другим нарушителем оказался приятель автоблогера.

- А 22-летнему уроженцу Республики Дагестан за мелкое хулиганство назначили наказание в виде 10 суток административного ареста, - продолжил представитель МВД Краснодара.

Ему выписали еще несколько протоколов за движение по встречке на дороге с односторонним движением, движение по пешеходным дорожкам и тротуарам, управление машиной с затонированными передними стеклами и несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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