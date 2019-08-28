Чеченский и ингушский кланы стали самыми богатыми в России

Клан ингушских бизнесменов Гуцериевых стал самой богатой семьёй России, в очередной раз заняв первое место в ежегодном списке Forbes. На девятом месте расположился другой кавказский клан — этнические чеченцы Бажаевы. Традиционно, в список попадала ещё дагестанская семья миллиардеров Магомедовых, однако сейчас Зиявудин и Магомед знакомятся с предъявленными обвинениями в хищении 11 миллиардов рублей, сидя в следственном изоляторе «Лефортово», а их активы заморожены в целях дальнейшего возмещения ущерба.

Новый рейтинг Forbes «10 богатейших семейных кланов России» ожидаемо открывают этнические ингуши Гуцериевы. Его основателем и богатейшим членом стал миллиардер Михаил. 61-летний бизнесмен является председателем совета директоров группы компаний «Сафмар» и владельцем «Русснефти». Его состояние сколочено на торговле нефтью, углём, а также розничной торговли разнообразными товарами. В его руках сконцентрирована большая часть семейных активов — $3,8 млрд.

Его брат Саит-Салам Гуцериев, бывший депутат Госдумы двух созывов ныне гендиректор «Корпорации А. Н. Д.», занимающейся недвижимостью. А сын Саид работает с «Сафмаром» вместе с отцом. Их активы оцениваются в $0,5 и $1,3 млрд. Последним игроком в семейном бизнесе стал племянник Билан Ужахов, Он занимается непосредственно розничной торговлей: руководит сетью магазинов техники «М.Видео», а также имеет доли в сетях «Эльдорадо» и «Техносила». Общая капитализация клана — $5,65 млрд.

На втором месте клан друга президента Аркадия РотенбергаФото: "КП" Архив

Второе место среди богатейших семей занимают Ротенберги — $5,18 млрд. На третьей строчке — татарстанские бизнесмены Шаймиевы, сколотившие состояние на нефтехимической промышленности — $2,8 млрд. Дальше следуют Гапонцевы ($2 млрд), Евтушенковы ($1,94 млрд), Рахимкуловы ($1,89 млрд), Линники ($1,6 млрд) и Саркисовы ($1,6 млрд).

На предпоследней, девятой строчке расположился чеченский клан Бажаевых. Состояние бизнесмены сколотили на добыче и продаже драгоценных металлов. Начало семейному бизнесу получил погибший в автокатастрофе Зия Бажаев, но теперь его активы перешли к младшему брату Мусе. Он возглавляет АО «Группа Альянс», имеющую активы в строительной, текстильной, пищевой, финансовой сферах, а также в медиа-бизнесе.

В семейном бизнесе имеет долю и брат Мусы Мавлит Бажаев — президент ООО «Группа Полис». Также в дело введён 23-летний племянник Мусы Дени Бажаев. Молодой человек уже является совладельцем группы компаний «Русская платина», его активы оцениваются в $650 млн. А общее состояние клана — в $1,51 млрд.

Последнее место в списке занимают агробизнесмены Михайловы, при чём основным семейным капиталодержателем является женщина — Лидия Михайлова, а руководят компаниями её сыновья.

Напомним, что богатейшим человеком России всё ещё является уроженец Дагестана. Собственно, самым богатым чиновником правительства тоже неожиданно стал дагестанец.

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