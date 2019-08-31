2019-08-31T07:43:42+03:00
Спорт

Катался чисто, но не выиграл: Глеб Лутфуллин взял бронзу на Гран-при в США 2019

Японец и канадец упали и все равно обошли россиянина. Подводим итоги выступлений юношей на втором этапе Гран-при в США 2019 [видео]
Иван НЕТРЕБКО
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Глеб Лутфуллин. Фото: Сергей Бобылев/ТАССГлеб Лутфуллин. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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В Лейк-Плесиде завершились соревнования среди юношей на втором этапе Гран-при в США 2019. 15-летний Глеб Лутфуллин обидно стал третьим, у 16-летнего Матвея Ветлугина - десятое место.

И японец Шун Сато, и канадец российского происхождения Стивен Гоголев упали в произвольной программе. Их выступления можно посмотреть в трансляции, которую вел сайт KP.RU.

Но даже чисто исполненный четверной сальхов и два тройных акселя (один из них - в каскаде) не позволили Глебу Лутфуллину подняться выше третьего места. В короткой программе он был только пятым.

Глеб Лутфуллин. Произвольная программа на втором этапе Гран-при в США 2019.15-летний россиянин завоевал бронзу

У Гоголева получилось наоборот - короткую программу он закончил на втором месте, а произвольную - на пятом. Обошел он россиянина всего на две десятых балла. А вот Сато даже ошибки не помешали стать лучшим по итогам двух видов соревнований.

Матвей Ветлугин. Произвольная программа на втором этапе Гран-при в США 2019.16-летний россиянин занял десятое место

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Уже известны результаты в трех видах соревнований. После короткой программы нет равных нашим спортивным парам. Лидируют Аполлинария Панфилова - Дмитрий Рылов (68,21 балла), Ксения Ахантьева - Валерий Колесов (58,66) и Алина Пепелева - Роман Плешков (55,68).

Единственный танцевальный дуэт из России Диана Дэвис - Глеб Смолкин (Екатерина Андреева и Иван Десятов в последний момент не смогли вылететь в США из-за проблем с документами) после ритм-танца идут вторыми (62,12). На 4 балла их опережают американцы Эйвонли Нгуен - Вадим Колесник. На третьем месте - представители Канады Мику Макита - Тайлер Гунара (61,32).

В женском одиночном катании у сборной России также произошла потеря из-за кадровой волокиты - дома пришлось остаться Ксении Синицыной. После короткой программы тройка лидеров выглядит так: американка Алиса Лью (69,30), Сейон Джи из Южной Кореи (67,23), следом - ее землячка Енджонг Парк (64,35). Анастасию Тараканову падение отбросило на четвертое место (58,43).

Полное расписание второго этапа Гран-при в США 2019 смотрите здесь.

КСТАТИ

Первый этап юниорского Гран-при, который проходил в Куршевеле, получился удачным для российской команды - в каждой дисциплине наши спортсмены получили награды. Все результаты - по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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