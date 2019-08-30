Прямая трансляция произвольной программы юношей на втором этапе Гран-при в США 31 августа 2019: где смотреть

31 августа станут известны победители Второго этапа Гран-при по фигурному катанию в США 2019 среди юношей. Прямая трансляция произвольной программы юношей на втором этапе Гран-при в США 2019 начнется в 1:25 по московскому времени. Кстати, с результатами первого этапа вы можете ознакомиться по ссылке.

После короткой программы представитель нашей страны Глеб Лутфуллин - пятый (66,27 балла), отставание от лидеров - японца Сун Сато и канадца российского происхождения Стивена (Степана) Гоголева - почти по 13 баллов. Шанс подняться на пьедестал у подопченого Алексея и Татьяны Мишиных теоретически еще сохраняется: от третьего места спортсмена отделяют 5 баллов. Сейчас его занимает американец с совсем неамериканским именем Илья Малинин. Трехкратный чемпион США по фигурному катанию в юношеских разрядах является сыном известных советских, а затем узбекских фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова.

Еще один россиянин Матвей Ветлугин, тренирующийся у Людмилы Сапроновой и Евгения Власова - только девятый (57,25 баллов).

Также уже известны результаты короткой программы спортивных пар. Первые три места занимают россияне Аполлинария Панфилова - Дмитрий Рылов (68,21 балла), Ксения Ахантьева - Валерий Колесов (58,66 балла) и Алина Пепелева - Роман Плешков (55,68 балла). Девушки и танцоры в борьбу за награды вступят только сегодня. Полное расписание соревнований и трансляций второго этапа Гран-при среди юниоров в США 2019 смотрите здесь.

Прямая трансляция произвольной программы юношей на втором этапе Гран-при в США 2019. Начало в 1:25 по мск