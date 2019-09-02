2019-09-02T19:08:29+03:00
Спорт

Расписание трансляций третьего этапа Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Риге 4 - 7 сентября 2019

4 - 7 сентября 2019 в Риге пройдет третий этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров. Публикуем расписание трансляций
Иван НЕТРЕБКО
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Уже в 13 лет Даниил Самсонов побеждал 19-летних соперников. Фото: Андрей Голованов/ТАССУже в 13 лет Даниил Самсонов побеждал 19-летних соперников. Фото: Андрей Голованов/ТАСС
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Рига принимает эстафету у Лейк-Плэсида - в столице Латвии 4 сентября стартует третий этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров 2019. Расписание трансляций уже известно.

По предварительной информации в состав российской команды войдут: в мужском одиночном катании - 16-летний подопечный Кирилла Давыденко Андрей Мозалев и парень-феномен из группы Этери Тутберидзе 14-летний Даниил Самсонов; в женском - 13-летняя Майя Хромых, взявшая под руководством Тутберидзе бронзу на первом этапе Гран-при в Куршевеле, и ее ровесница и «одногруппница» Дарья Усачева; в танцах на льду - образовавшийся несколько месяцев назад под началом Дениса Самохина и Марии Боровиковой дуэт Елизавета Худайбердиева - Андрей Филатов и воспитанники Екатерины Рублевой и Ивана Шефера Софья Тютюнина - Андрей Шустицкий.

Итоги первого этапа Гран-при среди юниоров 2019 в Куршевеле (Франция) смотрите здесь.

Итоги второго этапа Гран-при среди юниоров 2019 в Лейк-Плэсиде (США) смотрите здесь.

Четвертый этап Гран-при пройдет в Челябинске с 11 по 14 сентября.

Расписание трансляций третьего этапа Гран-при среди юниоров в Риге 4 - 7 сентября 2019

5 сентября

Девушки. Короткая программа (13:00)

Сайт Первого канала.

Youtube-канал ISU Junior Grand Prix.

Юноши. Короткая программа (18:20)

Сайт Первого канала.

Youtube-канал ISU Junior Grand Prix.

6 сентября

Танцы на льду. Ритм-танец (13:30)

Сайт Первого канала.

Youtube-канал ISU Junior Grand Prix.

Девушки. Произвольная программа (16:35)

Сайт Первого канала.

Youtube-канал ISU Junior Grand Prix.

7 сентября

Юноши. Произвольная программа (12:45)

Сайт Первого канала.

Youtube-канал ISU Junior Grand Prix.

Танцы на льду. Произвольный танец (16:45)

Сайт Первого канала.

Youtube-канал ISU Junior Grand Prix.

Информация по показательным выступлениям уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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