2019-09-08T13:28:54+03:00
Политика

В Ингушетии депутаты выбрали нового главу республики

За победителя отдали почти все голоса
Антон ШАПОВАЛОВ
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Махмуд-Али Калиматов. Фото: kremlin.ruМахмуд-Али Калиматов. Фото: kremlin.ru
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Депутаты народного собрания Ингушетии выбрали нового руководителя республики. Им стал Махмуд-Али Калиматов, который до этого был временно исполняющим главы.

Недавно Владимир Путин утвердил список из трех кандидатов: депутат горсовета Назрани Урусхан Евлоев, старший специалист "Вымпел-Коммуникации" Магомед Зурабов и Махмуд-Али Калиматов.За последнего отдали свои голоса 27 депутатов, трое представителя власти выступили за Зурабова. Итоги подвел представитель счетной комиссии Батыр Хамхоев.

Напомним, Калиматов временно подменял на посту главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, который сам подал в отставку. За время его правления несколько министров добровольно ушли со своих мест. Кроме этого, Калиматов часто публично ругался с чиновниками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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