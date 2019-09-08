В Ингушетии депутаты выбрали нового главу республики

Депутаты народного собрания Ингушетии выбрали нового руководителя республики. Им стал Махмуд-Али Калиматов, который до этого был временно исполняющим главы.

Недавно Владимир Путин утвердил список из трех кандидатов: депутат горсовета Назрани Урусхан Евлоев, старший специалист "Вымпел-Коммуникации" Магомед Зурабов и Махмуд-Али Калиматов.За последнего отдали свои голоса 27 депутатов, трое представителя власти выступили за Зурабова. Итоги подвел представитель счетной комиссии Батыр Хамхоев.

Напомним, Калиматов временно подменял на посту главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, который сам подал в отставку. За время его правления несколько министров добровольно ушли со своих мест. Кроме этого, Калиматов часто публично ругался с чиновниками.