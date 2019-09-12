«Поняли, что Диана умирает, когда кровь закапала на пол»: эфир «Пусть говорят» посвятили погибшей на Ставрополье роженице

Одну из передач программы «Пусть говорят» посвятили погибшей на Ставрополье 24-летней роженице.

Диана Келасова умерла в селе Курсавка от внутреннего кровотечения на операционном столе после кесарева сечения. Родственники обвиняют врачей, которые бросили девушку одну. Врач с 45-летним стажем 72-летняя Уманская Евгения Федоровна пошла ставить себе капельницу от давления, а вторая акушерка просто уехала к мужу.

Ведущий передачи Дмитрий Борисов пригласил в эфир Первого канала родственников Келасовой. В студии младшая сестра умершей заявила, что до родов у Дианы не было показаний к операции и девушка была здорова. И на УЗИ за три дня до родов все было идеально. Сестра отрицает проблемы с сердцем и почками, которые «приписали» Диане.

Зрители услышали и версию медсестры Светланы Романович, которая также приехала на эфир. Она рассказала, что на помощь Диане сбежались все врачи. И обвинения родственников не имеют оснований. Романович утверждает, что после стабилизации давления роженице, медики ненадолго покинули операционную. В этот момент Евгении Федоровне и понадобилась капельница от давления. В палате с девушкой однако оставался реаниматолог и он понял, что роженица истекает кровью, только когда капли стали падать на пол.

Ребенок осиротел на следующий день после своего появления. Некоторое время Диана была в коме, из которой выйти уже не смогла.

Убитые горем близкие умершей продолжают уверять, что Диану могли спасти, если бы направили в другую больницу, где есть все необходимое оборудование. Делом о смерти роженицы занимается комиссия министерства здравоохранения Ставрополья, подключились правоохранители.

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