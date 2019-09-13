2019-09-13T17:30:16+03:00
Политика

«За что?!»: Депутатов наградили медалями за отражение атаки на Дагестан 20 лет назад

Узнав об этом, местные жители пришли в ярость
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Владимир Васильев лично наградил депутатов памятными медалями. Фото: пресс-служба НС РДВладимир Васильев лично наградил депутатов памятными медалями. Фото: пресс-служба НС РД
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Депутатов Народного Собрания Дагестана наградили медалями за победу над террористами Басаева и Хаттаба, напавшими на регион в 1999 году. Причём награждал их лично глава Республики.

— Уважаемые депутаты, я искренне поздравляю вас с полученными наградами. Наша задача и дальше стоять на страже интересов нашего государства и нашей малой родины, — заявил на церемонии спикер парламента Хизри Шихсаидов, который также получил медаль.

Эта новость вызвала бурю негодования в республике — люди разозлились, решив, что непричастные к боевым действиям люди получили незаслуженные медали. Однако в пресс-службе Народного Собрания пояснили, что знаки отличия получили лишь чиновники, которые реально, прямо или косвенно, участвовали в обороне Дагестана.

Правительственные силы во время вторжения в Дагестан. 1999 год Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правительственные силы во время вторжения в Дагестан. 1999 годФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

— Были отобраны порядка 15 человек, которые в 1999 году руководили районами, сельсоветами в зоне боевых действий. Хочу подчеркнуть, что это всего лишь памятные знаки. Льготы и выплаты получат лишь те, кто реально принимал участие в боях. Все остальные — только праздничные знаки отличия, не более того, — пояснил «КП - Северный Кавказ» глава пресс-службы Народного Собрания региона Уллубий Эрболатов.

Напомним, 7 августа 1999 года многотысячная армия боевиков вторглась на территорию Дагестана. Их вели чеченские полевые командиры Шамиль Басаев и Амир Хаттаб. Несмотря на то, что сепаратисты пытались представить вторжение как «освобождение мусульман», жители Дагестана стали на сторону правительственных войск и участвовали в боях.

14 сентября остатки боевиков были разгромлены и выдворены из региона. В боях погибло 280 солдат, ещё 800 получили ранения. Террористы потеряли порядка 2,5 тысяч человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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