2019-09-24T18:40:33+03:00
Общество

"Базуки в деле": "Синтоловый качок" выходит на профессиональный ринг

Фрик не называет дату боя, но соперника уже выбрал
Варвара АНТОНОВА
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Терешин уже начал готовиться к поединкуТерешин уже начал готовиться к поединкуФото: СОЦСЕТИ
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Кирилл Терешин - блогер, ставший известным из-за нестандартных рук - анонсировал начало своей карьеры в профессиональном спорте. Фрик решил попробовать себя в бою. Об этом он сообщил на своем аккаунте в Instagram.

- Скоро мои пушечные удары будут в деле. Намечается бой осталось только назначить дату! Как думаете, с кем [пойду драться]? - интригует своих фанатов и недоброжелателей "Синтоловый качок".

Подписчики остаются в недоумении. Во-первых, зачем Терешину надо с кем-то драться. А во-вторых, зачем кому-то бить фрика. Люди, которые все-таки осмелились предположить, кто будет оппонентом, всегда шутили:

- Понятно все, с мозгом начал бороться не только дома.

- Думаю, первому встречному предложат с ним поспаринговаться. На этом вся бойцовская карьера и закончится.

А земляки "Синтолового качка" стишками балуются. Вышло неоднозначно.

- В Пятигорске поднимают тост, чтоб Терешин победил свой мозг.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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