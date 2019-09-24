"Базуки в деле": "Синтоловый качок" выходит на профессиональный ринг
Кирилл Терешин - блогер, ставший известным из-за нестандартных рук - анонсировал начало своей карьеры в профессиональном спорте. Фрик решил попробовать себя в бою. Об этом он сообщил на своем аккаунте в Instagram.
- Скоро мои пушечные удары будут в деле. Намечается бой осталось только назначить дату! Как думаете, с кем [пойду драться]? - интригует своих фанатов и недоброжелателей "Синтоловый качок".
Подписчики остаются в недоумении. Во-первых, зачем Терешину надо с кем-то драться. А во-вторых, зачем кому-то бить фрика. Люди, которые все-таки осмелились предположить, кто будет оппонентом, всегда шутили:
- Понятно все, с мозгом начал бороться не только дома.
- Думаю, первому встречному предложат с ним поспаринговаться. На этом вся бойцовская карьера и закончится.
А земляки "Синтолового качка" стишками балуются. Вышло неоднозначно.
- В Пятигорске поднимают тост, чтоб Терешин победил свой мозг.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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