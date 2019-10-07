2019-10-07T15:09:22+03:00
Общество

Арашукова-старшего уволили из «Газпром межрегионгаза» за прогулы

Кроме этого, мужчина не предотвратил конфликт сторон
Антон ШАПОВАЛОВ
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Рауль и Рауф АрашуковыРауль и Рауф АрашуковыФото: СОЦСЕТИ
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Бывшего советника генерального директора «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова уволили за прогулы и бездействие в ситуации, когда нужно было предотвратить конфликт интересов. Об этом заявил сам гендиректор компании Вадим Густов.

Арашукова отстранили от должности еще в начале года в соответствии с Трудовым кодексом. Со слов Густова, того уволили за прогул и непринятие мер по урегулированию конфликта сторон. На основе этого к нему утратили доверие.

- Я его не застал, но хочу сказать, что компания оказывает всяческое содействие правоохранительным органам для того, чтобы разобраться в этом деле, - сказал Гусеев.

Напомним, Арашуков-старший возглавлял «Ставропольрегионгаз» с 1998 года. Впоследствии он стал советником генерального директора компании. Мужчину задержали 30 января 2019 года. Его обвиняют в создании преступного сообщества, целью которого были махинации с сырьем «Газпрома». За несколько лет он украл у фирмы 30 миллиардов рублей.

В тот же день правоохранительные органы задержали и его сына — Рауфа Арашукова, который был сенатором от Карачаево-Черкесии. По версии следствия, в 2010 году мужчина заказал убийство двух общественников из республики - лидера регионального молодежного движения Аслана Жукова и советника главы Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Арашукову-младшему вменяют участие в ОПС, убийство и давление на свидетелей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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