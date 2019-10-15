«Почему Кокорину и Мамаеву нельзя, а Шнурову можно?»: Андрей Разин подал в суд на лидера «Ленинграда»

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин подал в суд на лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова. Он просит правоохранительные органы «посадить» Шнура по статье «Хулиганство». Дело в том, что эпатажный фронтмен в прямом эфире сравнил Москву с женскими гениталиями, Санкт-Петербург — с мужскими, и объяснил, что в этом случае жители одной из столиц могут делать с жителями другой.

— У нас сейчас идут суды, я подал иск, чтобы его привлекли по статье «Хулиганство», — рассказал продюсер «Комсомольской правде». — Каким же [нехорошим человеком] надо быть, чтобы прямо говорить о том, кто кого совокупляет? Скажу больше, суд первой инстанции разрешил так говорить! Они считают, что в его действиях нет состава преступления. То есть Кокорину и Мамаеву нельзя хулиганить, а Шнурову можно? Может, тогда официально переименуем город, раз уж так?

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Начало истории датируется мартом этого года. Тогда Шнурова пригласили в эфир телепередачи «Z+» на клубном канале «Зенита». Певец должен был защищать интересы Санкт-Петербурга в споре, какая из столиц лучше и краше. Его оппонентом стал Артемий Лебедев.

Надо сказать, что Шнуров подготовил шокирующие аргументы. Пока популярный дизайнер рассказывал о плохой погоде в Питере, Сергей вспомнил, на что похожи карты Москвы и Санкт-Петербурга. И пришёл к выводу, что северная столица напоминает мужское достоинство, а златоглавая — женское. Ну и сделал соответствующее заявление. Спор, очевидно, был выигран. Но вот только не очень цензурно. Ну а законности заявлений Шнура будут судить в правоохранительных органах.

Фото: кадр из телепередачи «Z+»

— Не приведи господь, он сказал бы то же самое, например, про Грозный! А почему он боится назвать его женским половым органом? Понимает, что ему голову оторвут? Что под мостом его найдут? Нет, он гавкает там, где слабо, — распаляется Андрей Разин. — Будь я руководителем, он бы у меня уже сидел!

У Андрея Разина слова не расходятся с делом — сразу после скандального инцидента он объявил награду за избитого Шнура. Пять миллионов и вся возможная защита в суде — вот на таких условиях продюсер «Ласкового мая» предложил подарить ненавистному оппоненту пару сочных фингалов. Но желающих не нашлось. Да и юристы Шнурова попросили прокуратуру проверить слова Разина и привлечь его к ответственности за призыв к расправе.

Впрочем, на этом продюсер останавливаться не собирается. И каждое следующее появление лидера «Ленинграда» на публике вызывает в нём острое желание поквитаться с человеком, который, согласно его заявлению, «не уважает общество, государство и Конституцию России». Новый виток конфликта начался после интервью Сергея в передаче «Действующие лица» на телеканале «Россия».

— Как вы этот рот не можете заткнуть? Я считаю, это сверхцинизм. То, что его пиарят и берут интервью, где он разгоняет министерство культуры, где он продолжает оскорблять культуру, где он, человек, который чуть ли голый не бегает по сцене, объявляет себя будущим министром культуры, или начальником отдела культуры. Я даже не знаю, как это назвать. Я его по судам затаскаю и это дело не оставлю! — пообещал Андрей Разин.

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