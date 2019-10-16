2019-10-16T16:49:33+03:00
Общество

Позор или гордость: чеченские братья-бойцы стали супермоделями на лучших подиумах мира

Они придерживаются строгих правил, но всё равно попадают под шквал критики соотечественников
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Тамерлан, Джабраил, Ислам и Сулумбек ДулатовыТамерлан, Джабраил, Ислам и Сулумбек ДулатовыФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Чеченские супермодели братья Дулатовы — феномен мира моды. Женщины Нью-Йорка, Парижа, Лондона, Милана, Гонконга прикусывают губы, завороженно любуясь их идеально накачанными телами и харизматичными лицами. Но сойдя с подиумов Versace, Gucci, Armani и других мировых брендов, они не появляются на светских тусовках. Гламурный пафос — не для них. Чеченские братья идут в зал, где бьются до крови, используя своё физическое совершенство по назначению. В боях MMA.

Топ-модели из Чечни братья Дулатовы.Видео: BBC

Чуть больше года назад новость о том, что четыре чеченца стали супермоделями и разгуливают по подиуму, потрясла их родную республику. В соцсетях разразились настоящие побоища. Их называли «позором нации», их же воспевали за блестящую карьеру и преданность мусульманским традициям. Спустя год, споры не утихают. Так кто же они: предатели или герои?

— Я их понимаю. Если бы я в Чечне жил, то тоже так думал бы, что вот они там в трусах и так далее. Но у нас же есть контракты, ограничения, — говорит Ислам Дулатов.

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Джабраил Дулатов привёл братьев в модельный бизнес
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Четверо ребят родились в семье, глубоко преданной традициям: ходили с родителями в мечеть, глубоко уважали старших — привычная для Чечни картина. Но в 2007 году Дулатовы решили переехать в немецкий Дюссельдорф.

Жили, конечно, не очень богато. Поэтому в 16 старший брат Джабраил пошёл устраиваться в супермаркет. Большую часть денег он приносил в семью. Но немножко оставалось. Эти средства парень решил потратить на крутой фирменный ремень от Gucci. Но пока он выбирал себе обновку, на него очень странно смотрела какая-то женщина. Как позже оказалось — модельный агент.

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Ислам Дулатов на модном показе Versace в Милане
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Восхищённая немка решила действовать немедленно. Она подошла к парню и сказала, что с такой мощной, мужской и харизматичной внешностью он может стать звездой подиума. Предложение буквально сбило чеченца с ног. Он начал объяснять собеседнице, что воспитан в мусульманской семье и модельная карьера — явно не для него. Но собеседница всё-таки убедила Дажбраила, что это всяко лучше работы в супермаркете.

За следующий месяц он успел порвать всех оппонентов на кастинге и выйти на подиум модной недели в Париже. Со временем, когда братья подросли, все они заключили контракты всемирно известным агентством IMG Models. Так Сулумбек, Ислам и Тамерлан тоже стали звёздами. Бренды не заставили себя упрашивать — чеченцев приглашают к сотрудничеству Versace, Gucci, Armani, Alexander McQueen, Lanvin и другие. Вот только не все получают согласие.

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Сулумбек Дулатов
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Например, Джабраил успел отказаться от контракта на 140 тысяч долларов от Armani. Моральные принципы него оказались выше денег. Нужно было сняться в шортах — непозволительная распущенность для чеченца. Также братья наотрез отказываются от фотосессий в обтягивающей одежде, нижнем белье и с полуголыми девушками.

Несмотря на это, Дулатовы вынуждены сталкиваться с осуждением даже в Германии. Нередко их узнают другие чеченцы.

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Тамерлан и Джабраил Дулатовы
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— Люди упрекают, спрашивают: ты сам считаешь это нормальным — быть моделью, ходить по подиуму? Я всегда пытаюсь объяснить, что мы придерживаемся строгих правил, и для нас самое важное помнить, что мы мусульмане и чеченцы. После такого разговора они всё понимают и претензий не имеют. Да и, кроме того, мы бойцы, которые занимаются модельным бизнесом, а не модели, решившие податься в MMA. Но невозможно поговорить с каждым, — рассказал Джабраил Дулатов.

Братья на молитве. Фото: кадр видео

Братья на молитве. Фото: кадр видео

Свои слова братья подтверждают делом — их часто можно увидеть в мечети и в октагоне. Тренируются Дулатовы, чтобы участвовать в боях. Мечтают стать профессиональным спортсменами и зарабатывать на жизнь побеждая, а не позируя. Однако пока выбраться из любительских лиг пока не получается. С боёв супермодели нередко возвращаются с травмами, которые нужно залечить до следующего показа.

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Братья качаются не для модных показов, а для участия в боях MMA. Ислам и Джабраил Дулатовы во время тренировки
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Кроме того, у чеченских братьев есть заветная мечта — построить в Дюссельдорфе свой собственный зал, в котором смогут абсолютно бесплатно тренироваться чеченские дети со всей округи. Правда пока их карьера подсказывает, что, скорее, Дулатовы реализуют свою мечту на деньги, заработанные на подиуме, а не в октагоне.

Новые секс-символы - братья-чеченцы.«Хоть миллион долларов предлагайте - в трусах позировать не буду». Четыре брата из Чечни покорили Versace и Gucci. На своих условиях...

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ИСТОЧНИК KP.RU

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