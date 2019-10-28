«Она боится выйти на улицу, поэтому ещё жива»: Дагестанец, угрожавший убить жену из-за пола ребёнка, ищет супругу

История про дагестанца, заставившего жену сделать аборт, узнав пол ребенка, продолжается. Напомним, что разведенный мужчина женился на 19-летней девушке, чтобы та родила ему сына.

От первой жены у него уже подрастали две дочки. Узнав, что новая супруга ждет девочку, разъяренный «папочка» избил девушку, отвез ее в клинику, где ей сделали искусственное прерывание беременности.

Несчастной удалось сбежать от тирана и обратиться в кризисный центр. Оттуда ее спрятали в безопасном месте, но супруга это не остановило. И он решил разыскать сбежавшую мать его, не рожденной дочери.

Так, накануне он ворвался в махачкалинский кризисный центр «Теплый дом на горе». На кадрах видно, как высокий мужчина в черном капюшоне, не доверяя сотруднице приюта, проходит в помещение, разгуливает по квартире.

«Как забрали, так и отдайте ее», - обращается он к дежурной по центру. А после начинает заглядывать в комнаты, чтобы найти сбежавшую жену. Мужчина не учел один нюанс, что супруга сама обратилась за помощью к руководству приюта. Поделилась личной историей, чтобы спастись от мужа – тирана.

Наконец, убедившись, что его супруги в этом приюте нет, мужчина уходит.

Дагестанец, угрожавший убить жену из-за пола ребёнка, ищет сбежавшую супругу.

Чтобы помочь 19-летней Зареме забыть весь этот кошмар и начать новую жизнь, сотрудники кризисного центра решили собрать деньги отправить ее в другой регион.

— Для начала она переедет в кризисный центр для женщин в другом городе. Там ее ждет безопасное проживание. Потом постепенно начнет самостоятельную жизнь, — прокомментировали в центре.

Между тем пользователей сети возмутило поведение мужчины.

— Почему человек, который причастен к побоям, принуждению к аборту, разгуливает спокойно. Еще умудряется наведываться с угрозами в центр. А сама жертва вынуждена скитаться и прятаться, — пишет подписчица группы.

Нашлись и те, кто посчитал, что эту историю не стоило поднимать на всеобщее обозрение.

— Мы будем поднимать шумиху в таких ситуациях, чтобы изменить что-то в обществе. Будем показывать таких мужчин, чтобы эти поступки громко обсуждались. Нам уже и двери выламывали, и в квартиру проникали, — отвечает сотрудница комментаторам в сети.

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Всю обиду и злость «никудышный сын» выплеснул на беременную жену. Муж кричал, что женился на ней ради сына, так как от предыдущего брака у него уже есть две дочки (подробнее).