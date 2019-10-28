2019-10-28T17:07:57+03:00
Общество

Продавца куклы Усама бен Ладена оштрафовали в Ставрополе

Владельцу детского магазина грозил штраф в 30-40 тысяч рублей, но он заплатит меньше
Антон ШАПОВАЛОВ
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Игрушку за десять лет никто не купилИгрушку за десять лет никто не купилФото: СОЦСЕТИ
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Предпринимателя из Ставрополя, который торговал в детском магазине игрушечным Усамой бен Ладеном, основателем террористической организации "Аль-Каида"*, оштрафовали на три тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба мирового суда Промышленного района города.

Бизнесмена привлекли к административной ответственности по статье 14.2 КоАП (незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена). Все две куклы конфисковали. В суде торговец признался, что на игрушках не было возрастной маркировки.

Напомним, скандал вокруг игрушек прогремел в середине сентября. Фотография с полок детского магазина в Ставрополе взбудоражила местных жителей и обычных пользователей сети. Тогда же в магазин с проверкой пришли сотрудники правоохранительных органов.

-— В комплекте находились отрезки черной ткани с надписями на арабском языке, напоминающие флаг запрещённой в РФ террористической организации. Стоили фигурки 4990 рублей за штуку, - говорил корреспондентам "КП - Северный Кавказ" очевидец.

Как позже рассказал продавец, куклу он купил еще десять лет назад в наборе с фигурками различных воинских формирований мира. За это время игрушку бен Ладена так никто и не купил.

СПРАВКА «КП»

Усама бен Ладен — основатель и эмир международной террористической организации «Аль-Каида»*. Группировка взяла на себя ответственность за уничтожение башен-близнецов Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года, нападение на здание Пентагона и взрывы посольств США в Африке.

*«Аль-Каида» — международная террористическая организация, запрещённая на территории РФ

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Ставропольский магазин, продающий детские игрушки, выставил на прилавки необычный товар — пластикового Усама бен Ладена. Фотографию сделали очевидцы, выложив снимок в сети (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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