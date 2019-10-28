«Не омрачайте праздник»: В Чечне могут ограничить число автомобилей в свадебных кортежах

Напомним, недавно в Чечне произошла трагедия: в аварии погибли шестимесячная девочка и ее мать. Еще семь человек с тяжелыми травмами были доставлены в реанимацию.

Позже выяснилось, что страшное ДТП произошло с участием свадебного кортежа. Так, один из автомобилей колонны выехал на встречную полосу и столкнулся с другими легковушками, сообщили в пресс-службе республиканского ГИБДД. После этого инцидента власти потребовали принять меры для предотвращения подобных происшествий.

Гостям – приглашение, а правоохранителям – уведомление. Именно так теперь будут проходить пышные свадебные торжества в Чечне. А если конкретнее, за 4 дня до начала праздника жених с невестой должны уведомить отделы ГИБДД и согласовать маршрут передвижения.

Новые правила придумали для обеспечения безопасности на дорогах. А также, по словам руководителя УГИБДД МВД по республике Идриса Черхигова, это поможет избежать страшных аварий во время торжества.

Что касается автомобилей, то сейчас в Чечне рассматривается вопрос, связанный с уменьшением количества машин, участвующих в свадебном торжестве. Правда, пока не уточнили, сколько автомобилей могут «красоваться» в свадебном кортеже. Известно, что на традиционных вайнахских свадьбах это количество может доходить до нескольких десятков иномарок.

Начальник управления ГИБДД МВД по Чеченской Республике подчеркнул, что в случае выявления нарушений водителей, передвигающихся в колонне, и ДТП, нарушителям придется отвечать в соответствии с действующим законодательством.

— Данные меры направлены на обеспечение безопасности участников дорожного движения и предупреждение тяжких последствий на дорогах. Уважаемые граждане! Не нарушайте порядок передвижения в свадебной колонне, не становитесь участниками ДТП с погибшими и пострадавшими. От ваших действий зависит чья-то жизнь, не омрачайте праздник! — добавил он.