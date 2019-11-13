2019-11-13T20:52:32+03:00
Происшествия

Пугачеву решили не вызывать в суд по делу о теракте на концерте Киркорова

А дата рассмотрения дела о планируемом массовом убийстве наконец назначена
Полина ШАПОШНИКОВА
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Казуев (на фото вверху): "Галкин заплатил мне миллион за убийство КиркороваКазуев (на фото вверху): "Галкин заплатил мне миллион за убийство КиркороваФото: Евгения ГУСЕВА
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На предварительном слушании по делу о покушении на теракт во время концерта Киркорова судья не дал вызвать в свидетели Галкина и Пугачеву. Напомним, обвиняемый в терроризме Хидирнеби Казуев пытается доказать следствию, что не планировал массовое убийство в 2017 году в Махачкале, а покушался только на Филиппа Бидросовича, которого ему заказали. А заказчиком выступил никто иной, как Максим Галкин.Он ревновал к звезде российской эстрады свою супругу Аллу Пугачеву. Киллеру Галкин пообещал за исполнение 2 млн рублей.

Адвокат Казуева считает версию своего подзащитного правдоподобной и пытается добиться вызова звездных свидетелей. Как рассказал «КП»- Северный Кавказ адвокат Казуева Исрафил Гададов, на предварительное слушание было много надежд. Защита полагала, что удастся отправить дело прокурору и в ходе следствия добиться включения в список свидетелей известных людей страны.

Но в Южном окружном военном суде решили отклонить ходатайство.

А рассмотрение дела назначено на 25 ноября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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