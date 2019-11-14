2019-11-14T11:44:06+03:00
Происшествия

Уволен министр спорта Ставрополья

Недавно дома и в кабинете у Романа Маркова прошли обыски
Полина ШАПОШНИКОВА
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Роман МарковРоман МарковФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Заявление об увольнении министра спорта подписал глава Ставрополья Владимир Владимиров. Об отставке Романа Маркова, сообщает источник в правительстве региона.

Роман Марков

Роман Марков

Против чиновника недавно было заведено дело о превышении должностных полномочий. Следствие предполагает, что он допустил хищение бюджетных денег при подготовке и заключении госконтракта.

С его позволения один из руководителей фирм был незаконно допущен к подготовке технического здания для проведения аукциона на закупку спортивного оборудования в Ставропольское училище олимпийского резерва. Была утверждена и цена контракта. Та же фирма каким-то неведомым образом выиграла контракт и поставила оборудование на сумму немного меньше 8 млн рублей. Хотя по контракту было заплачено 14 млн. Таким образом из бюджета утекло 6 млн рублей.

Обыски в министерстве спорта Ставрополья.

Недавно Владимиров заявил, что все члены правительства, претензии силовых структур к которым окажутся обоснованными, пойдут в отставку. До этого сообщалось об увольнении министра строительства Алексея Когарлыцкого, который сейчас находится под арестом.

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Заведующая научно-исследовательской лабораторией Северо-Кавказского института РАНХиГС Екатерина Агеева прокомментировала сообщение в СМИ об отставке главы регионального минспорта Романа Маркова: «Процесс обновления управленческой команды губернатора Ставрополья продолжается. Очевидно, что это обусловлено различными факторами, в том числе, и с реализуемым курсом на профилактику и противодействие коррупции в органах публичной власти.

Министра спорта Ставропольского края Романа Маркова подозревают в превышении должностных полномочий посредством участия в подготовке технического задания на конкурс поставки спортивного оборудования. Это повлекло за собой возбуждение уголовного дела и последующее решение министра подать в отставку.

Очевидно, что как правовая, так и нравственная составляющая, о которой неоднократно упоминает губернатор, необходимые в работе управленцев, сыграли свою роль. Данные процессы явно указывают на принципиальность позиции главы, однозначно связаны с непростыми профессиональными и психологическими аспектами. Но предстоит пятилетняя ответственная работа, и краю необходимо оправдать доверии и граждан и федерального центра».

ИСТОЧНИК KP.RU

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